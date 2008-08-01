15 серпня Львів підпише договір з ЄБРР про фінансування розвитку інфраструктури

Чиновники Львівської міськради провели переговори з провідними компаніями Канади, Німеччини і Франції щодо їх участі в тендерах на будівництво інфраструктури Львова до Євро-2012.

За повідомленням ZiK, зокрема, проект поліпшення шляхів і системи функціонування транспорту у Львові погодився фінансувати Європейський банк реконструкції та розвитку. Відповідний договір міськрада планує підписати з банком 15 серпня. На яких умовах, наразі невідомо.

Про це сьогодні, 1 серпня, повідомив під час прес-конференції начальник управління зовнішньоекономічних відносин і інвестицій Львівської міськради Сергій КІРАЛЬ.

За його словами, під час підготовки до Євро-2012 чиновники планують використовувати досвід німецького Лейпціга. Це передбачає співпрацю з двома урядовими організаціями (Бюро технічної допомоги GTZ і німецьким банком KFW). Ці організації допоможуть створити програму модернізації інфраструктури Львова, а також обіцяють вивести ЛМКП «Львівелектротранс» з кризи. Банк KFW виділить 500 тис. грн на підготовку проекту плану заходів поліпшення транспортної інфраструктури Львова. За ці кошти буде проведено спеціальне дослідження щодо усунення автомобільних пробок в місті.

«Представники міськради домовилися про фінансування важливих проектів, – каже С. КІРАЛЬ. – У Львові належить підняти рівень інфраструктури до європейських стандартів. Це буде можливе завдяки залученню іноземних інвестицій. Крім того, у міськраді опрацьовують проекти інвестиційних пропозицій щодо об”єктів незавершеного будівництва».