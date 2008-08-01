Польща хоче підготувати кордон до початку Євро-2012

Варшава. 1 серпня. УНІАН. Польща виділить 600 млн. злотих (понад 187 млн. євро) на розбудову пунктів перетину кордону з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції у Любліні заступник воєводи Люблінщини Генрика СТРОЙНОВСЬКА.

“Зокрема, буде збудовано новий пункт перетину в Долгобичові та переходи у Дорогуську та Зосіні. Наразі у цій справі триває підготовка планів та збирання коштів”, - сказала вона.

За інформацією заступника воєводи, у найближчі тижні уряд Польщі прийме програму розвитку польсько-українського кордону на наступні 4 роки. Польща хоче підготувати кордон до початку чемпіонату з футболу Євро-2012, додала вона.

Так, через 3 роки буде відкрито ППК у Долгобичові для легкових і пізніше для вантажних автомобілів. На ППК у Дорогуську до 2010 року заплановано розбудувати буферний паркінг, який згодом буде змінено на новий термінал. Уряд Польщі для цих потреб виділить 200 млн. злотих (понад 62 млн. євро).

Будівництво також розпочнеться на ППК Зосін-Устилуг та на залізничних пунктах перетину кордону.

Досі на пунктах перетину кордону збираються великі черги вантажівок. Минулого понеділка на черзі з польської сторони пункту “Дорогуськ-Ягодин” у чотирнадцятикілометровій черзі 30 годин стояло понад 600 автомобілів.