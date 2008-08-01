ЄБРР пропонує Києву більше нових проектів - Басс

Перший заступник голови КМДА Денис БАСС зустрівся з головою департаменту муніципальної та економічної інфраструктури ЄБРР. Під час зустрічі обговорено ряд проектів, які зараз місто виконує з ЄБРР, а також майбутні проекти, які наразі розглядаються. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Обговорено, перш за все, будівництво розв’язок. Зокрема, ЄБРР підтвердив нам кредит у 20 млн. євро: мер звернувся до ЄБРР з проханням збільшити фінансування, щоб ми змогли збудувати усі 16 розв’язок до 2012 року. Також ми запропонували фінансувати будівництво метро на Троєщину, адже якщо ми будемо використовувати додаткові джерела, ми зможемо прискорити термін здачі його в експлуатацію», – розповів Денис БАСС.

«Розглянули також варіанти грантів, які нам запропонував ЄБРР на будівництво тунелю. Зараз ми на етапі вибору консультантів з проектування, а також обговорили можливість будівництва нового сміттєспалювального заводу та реконструкції Бортницької станції аерації. Адже вартість такої реконструкції понад 1 млрд. грн., і, звичайно, нам знадобиться досвід ЄБРР, тому що ряд таких проектів вони уже здійснили, зокрема, у країнах СНД. Наприклад, Московський канал зазнав такої реконструкції», – зазначив перший заступник голови КМДА.

За його словами, у вересні цього року відбудеться рада директорів ЄБРР, де планується затвердити фінансування трьох великих проектів Києва. «Зокрема, ми очікуємо затвердження проекту впровадження системи розумних світлофорів у Києві – на це нам виділили 30 млн. євро. Також 20 млн. – на будівництво великих розв’язок: це дворівнева розв’язка біля станції метро «Дніпро» та розв’язки на Поштовій і Ленінградській площах. А також ми запросили склад ради директорів ЄБРР у вересні в Київ, щоб показати їм північне кільце електрички – наш новий проект, над яким нині працюємо. Також плануємо показати будівництво метрополітену, Бортницьку станцію аерації і попередні варіанти проектів, щоб ЄБРР уже приступив до розгляду і наступного року ми могли підписати кредитну угоду», – розповів Денис БАСС.

За його словами, зацікавленість ЄБРР фінансуванням багатьох проектів Києва пов’язана зі зростанням бюджету, і, відповідно, престижу міста. «Раніше, коли у Києва був низький бюджет, ЄБРР не розглядав наше місто як потенційного позичальника. Оскільки нам вдалося збільшити бюджет у 5 разів за останні кілька років, ЄБРР пропонує нам усе більше нових проектів. Місто Київ, мабуть, перше не лише в Україні, але й у східній Європі, яке працює з ЄБРР на прямих кредитних договорах, тобто фінансується без застави міського майна чи гарантій Кабінету міністрів. А ще два роки тому нам пропонували лише позику на придбання автобусів. За два роки, а це, в першу чергу, робота мера з президентом ЄБРР і робота команди мера, ми працюємо уже над 12 великими проектами. Я думаю, що у вересні, коли рада директорів ЄБРР прибуде до Києва, ми зможемо ці проекти презентувати на належному рівні і підписати ще більше кредитних угод. А ці кредити дозволяють нам набагато раніше завершити будівництво важливих для Києва об’єктів. Наприклад, на Гаванський міст ми використали євро-позику і змогли завершити його будівництво на рік раніше», – пояснив Денис БАСС.