Донецьк розраховує на сусідів

За рахунок сусідніх областей Донецьк може вирішити проблему дефіциту місць для гостей і уболівальників на час проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Про це йшлося 31 липня в Донецьку на нараді з питань розміщення учасників і гостей Євро-2012, повідомляє портал «Острів».

Зокрема, присутній на засіданні перший заступник міністра культури і туризму України Владислав Корнієнко розповів, що Харків вирішив певною мірою проблему з розміщення гостей на час проведення Євро-2012.

За його словами, мер Харкова Михайло Добкін з своєю командою «вийшли на 200-кілометрову зону, 50-ти кілометрову.»: підписали з Полтавою угоду, яка, у свою чергу, надала певне число міст і теж включилася в інвестиційну компанію з будівництва та переобладнання готелів, які є на території Полтави.

На засіданні було відмічено, що на вимогу УЄФА номерів 5-ти зіркових готелів необхідно 2327, дефіцит складає - 1,5 тис. номерів.

Кажучи про альтернативні засоби розміщення гостей на Євро-2012, представники Києва відзначили, що, можливо, місця можна знайти в Маріуполі, або в цьому допоможуть ріелторські компанії, що займаються централізованою здачею приватної нерухомості і так далі. Також розглядатися повинні і тризіркові готелі, які можуть "зробити рух" у бік збільшення категорійности тощо.

За словами експерта ФФУ з питань розміщення і тренувальних центрів Андрія Ставенка, УЄФА необхідно показати, як область покриватиме дефіцит місць. «За домовленістю з УЄФА можна розширити радіус пошуку засобів розміщення гостей. Якщо ми не зможемо покрити дефіцит тими ресурсами, які є в радіусі 150 кілометрів, то ми збільшуємо цей радіус.Ми повинні надати УЄФА гарантії щодо всіх альтернативних засобів розміщення.», - відзначив він.

Як одну з пропозицій, відзначив А. Ставенко, можна обговорити наступний варіант: Донецьк і Дніпропетровськ зможуть об`єднати свої зусилля. «Наприклад, звернутися до УЄФА з пропозицією про те, що давайте складемо календар ігор на 2012 рік так, щоб ми могли використовувати Дніпропетровськ як резервне місто для Донецька, а Донецьк у свою чергу , як резервне місто для Дніпропетровська в ті дні, коли ми проводитимемо ігри. Це відстань в 220 км. Гарантуючи хороше транспортне повідомлення між двома приймаючими містами. Можна запропонувати таке рішення. Запропонувавши УЄФА якись меморандум або договір про співпрацю, ми зможемо зняти певний відсоток напруги з їхнього боку», - А. Ставенко.

На це перший заступник голови Донецької облдержадміністрації Сергій Дергунов, що проводив нараду, відзначив, що «це цінна підказка» для Донецької області.