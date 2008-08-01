До нас їдуть ревізори

На початку серпня інспектори УЄФА приїдуть до Донецької області і перевірять її готовність до Євро-2012. Про це повідомляє «УРА-ІНФОРМ.Донбас» з посиланням на слова першого заступника міністра культури і туризму Владислава Корнієнка.

За його словами, з 17 по 22 серпня інспектори будуть в Україні. «У плані відвідин Донецьк однозначний», - завірив Корнієнко.

На думку експерта ФФУ з питань розміщення і тренувальних баз Андрія Ставенко, даний візит інспекторів може бути останнім до кінця вересня – ухвалення фінального рішення. «Приїжджають дві групи інспекторів. Перша дивитиметься основні аеропорти приймаючих міст, а у складі другої групи - директор Євро-2008 в Австрії і Швейцарії, і він особисто інспектуватиме тренувальні центри і засоби розміщення», - проінформував Ставенко.

«Той звіт, який він відвезе з собою, і буде вирішальними», - заявив експерт ФФУ.

В ході засідання робочої групи Владислав Корнієнко відзначив, що завтра, 1 серпня, повинен бути підписаний генеральний план підготовки України до Євро-2012. «Ми повинні надати генеральний план підготовки на затвердження уряду. Це документ, який покаже стан справ в Україні», - підкреслив заступник міністра.

На завершення він додав, що даний документ англійською мовою повинен бути переданий УЄФА 5 серпня.