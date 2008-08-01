Ізраїль має намір приділяти більше уваги торгівлі з Україною

31 липня. У липні Ізраїль вперше призначив торгового аташе в Україні.

Як повідомляє портал IzRus, тим самим, Єрусалим демонструє особливе ставлення до розвитку економічних зв`язків з Києвом. Одним з головних завдань нового торгпреда стане просування інтересів ізраїльських компаній в рамках підготовки України до чемпіонату з футболу Євро-2012.

Першим в історії двосторонніх відносин постійним торгпредом Ізраїлю в Україні стане Олександра АРОНІНА, російськомовна співробітниця відділу стандартизації міністерства промисловості і торгівлі. Джерела в цьому відомстві повідомили портал IzRus, що незабаром фактично буде створено київське торгпредство Ізраїлю: "Серед 35-ти наших торгпредств у світі у це буде єдине представництво в Європі, яке відкривається останніми роками".

До цих пір Україною займався аташе з торгівлі посольства Ізраїлю в Бухаресті. Проте чиновники, що займали останніми роками цю посаду, навідувалися до Києва украй рідко, на що не раз нарікали ізраїльські дипломати в українській столиці. Саме на них лягало основне навантаження щодо просування двосторонніх економічних зв`язків. Але через явний брак кадрів і відсутність відповідних навичок, співробітники МЗС явно не справлялися з цим завданням.

Ізраїльські дипломатичні джерела відзначають, що відтепер офіційний Єрусалим має намір приділяти набагато більшу увагу, ніж раніше, просуванню економічних зв`язків з Києвом. Це продиктовано активізацією вітчизняних компаній, яка зростає, на українському ринку, особливо у сфері нерухомості. "Тенденції зростання, а також потенціал, який з`являється у зв`язку з проведенням Євро-2012, стали причинами призначення торгового аташе до Києва" - додало джерело в міністерстві промисловості і торгівлі.

Олександра АРОНІНА працюватиме в будівлі посольства Ізраїлю на бульварі Лесі Українки. В її підпорядкуванні знаходитимуться двоє місцевих співробітників, яких спеціально візьмуть на роботу в київське торгпредство.

Таким чином, на ізраїльсько-українському треку утворюється "жіночий квартет", що включає прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, посла Ізраїлю Зіну КАЛАЙ-КЛАЙТМАН, власницю бізнес-групи «Арісон» Шері АРІСОН, яка активно лобіює свої інтереси напередодні Євро-2012, а також главу київського торгпредства Олександру АРОНІНУ, повідомляє портал.