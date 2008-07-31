Асоціація міст пропонує залишати містам-господарям Євро-2012 половину податків

Асоціація міст України та громад пропонує направляти 50% податку на прибуток підприємств міст-господарів Євро-2012 на підготовку до Чемпіонату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні Асоціації міст України та громад до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Зокрема, Асоціація міст просить закріпити у держбюджеті-2009 для міст, які прийматимуть Євро-2012 (Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Одеса, Харків), можливість 50% податку на прибуток підприємств незалежно від форми власності (крім комунальної) та у повному обсязі податок з власників транспортних засобів і збір за забруднення навколишнього природного середовища направляти на фінансування заходів з підготовки до проведення Чемпіонату.

Відповідне звернення до прем’єра прийнято на засіданні правління Асоціації, де обговорювалися пропозиції органів місцевого самоврядування та Асоціації до основних концептуальних підходів формування місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин на 2009 рік.