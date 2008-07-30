Євро-2008 приніс організаторам прибуток у розмірі 1,3 млрд. євро, що на 66% більше, ніж Євро-2004

Фінальна частина чемпіонату Європи з футболу 2008 року принесла організаторам прибуток у розмірі 1,3 млрд. євро, що на 66% більше, ніж Євро-2004.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Ми поставили перед собою завдання організувати найкращий чемпіонат Європи. Аналіз і результати досліджень свідчать, що ми в цьому досягли" успіху, - йдеться у спільній заяві президента Футбольної асоціації Австрії Фрідріха ШТІКЛЕРА, керівника Футбольної асоціації Швейцарії Ральфа ЦЛОКЦОВЕРА і керівника відділу операцій Euro-2008 Мартіна КАЛЛЕНА.

Зокрема, загальний дохід, складений з прибутку з продажу прав на телетрансляції, за спонсорськими контрактами і з реалізації квитків, склав близько 1,3 млрд. євро, що значно більше, ніж запрацьовані в 2004 році 852 млн. євро.

При цьому, завдяки контрактам з медіа-компаніями, УЄФА одержав 800 млн. євро. (560 млн. євро. у 2004 році), комерційні права принесли 280 млн. євро. (183 млн.), ще 130 млн. було зароблено в рамках корпоративної програми для гостей чемпіонату (29 млн.), причому в останньому випадку 90% прибутку було виручено завдяки квиткам і обслуговуванню особливо важливих гостей.

Ці кошти підуть на користь всієї європейської футбольної сім`ї, оскільки будуть використані для фінансування молодіжних і жіночих чемпіонатів, а якась частина буде розподілена між 53 асоціаціями футбольного союзу в рамках різних проектів і програм.

Завдяки спеціальним комбі-квиткам Євро-2008 став джерелом нових стандартів також у секторі громадського транспорту. В рамках даного проекту для проїзду в транспорті можна було використовувати квитки на матчі чемпіонату, що коштувало Євро-2008 близько 5 млн. євро. Під час чемпіонату послугами громадського транспорту в Австрії і Швейцарії скористалися 4,4 млн. гостей чемпіонату, заради яких були пущені додатково 8 тис. 700 електропоїздів.