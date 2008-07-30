Генплан Львова буде відкориговано

У вересні ДІ “Містопроект” закінчить коригування генерального плану Львова та подасть його на розгляд громадськості та експертів.

«На сьогодні територія Львова становить 15 тис. га. Відповідно до містобудівної системи «Великий Львів» планується збільшити площу міста до 28 тис. га, а якщо врахувати ще будівництво концесійної дороги до Євро-2012, то площа становитиме 34-35 тис. га», – зазначив головний архітектор Петро Крупа.

За словами експертів, у відкоригованому генплані принципово новим буде функціональне призначення територій. Зокрема, змінено обсяги промислового виробництва на територіях, оскільки розвиток Львова передбачений у напрямку туристичного, спортивного, логістичного центрів, а також підвищення високотехнологічних та наукоємних галузей.

Пропозиції до генплану можна буде вносити до його затвердження, яке планується у першому кварталі 2009 року.

Відкоригований генеральний план передбачає розширення меж міста і включення до його території орієнтовно 14 населених пунктів, серед яких Підрясне, Рясна-Руська, Рудно, Зимна Вода, Лапаївка, Скнилів, Сокільники, Лисиничі, Винники, Підбірці, Сороки Львівські, Малехів, Муроване. Паралельно з коригуванням генплану розробляються генеральні плани деяких з цих прилеглих населених пунктів.