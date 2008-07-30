Львівська залізниця не виключає проблем з Євро-2012...

Львівській залізниці на усунення всіх наслідків повені і повне відновлення руху потрібно 440 млн. грн., яких залізниця не має.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив начальник ДП «Львівська залізниця» Михайло МОСТОВИЙ.

При цьому він зазначив, що Міністерство фінансів під час вчорашнього позачергового засідання Кабінету міністрів України виступило проти виділення Львівській залізниці коштів на ліквідацію наслідків повені, мотивуючи це тим, що залізниця має впоратися за власні кошти.

За його словами, на відновлення руху потягів залізниці зараз необхідно 50 млн. грн., і 20 млн. грн. залізничники вже витратили.

«На перший етап ліквідації наслідків нам потрібно 120-180 млн. грн. Якщо держава не виділить кошти, то нам доведеться припинити впровадження низки програм: підготовки залізниці до Євро-2012, оновлення рухомого складу залізниці, а також заморозити виплату зарплати. Місячний фонд зарплати на нашій залізниці дорівнює 210 млн. грн.. на 62 тис. осіб. Кожного разу ми намагалися підвищити рівень зарплати, і якщо Кабмін не виділить кошти, наші люди отримуватимуть лише тарифну ставку», - наголосив М.МОСТОВИЙ.

Начальник Львівської залізниці також повідомив, що загалом внаслідок повені на залізниці було виявлено 59 небезпечних місць, 56 вже ліквідовано. На відновлювальних роботах щодоби працює від 6 до 10 тис. людей. Найскладніша ситуація на ділянці Чернівці-Вижниця, Самбір-Сянки, Коломия-Делятин, Королево-Солотвино, де рух закрито через значні руйнування.

М.МОСТОВИЙ також зазначив, що кожен залізничник, який бере участь у ліквідації наслідків аварії, отримує матеріальну винагороду. Внаслідок повені постраждало 740 сімей залізничників, їм підприємство виділить по 100 грн.