Євген Червоненко: Євро-2012 - між лаврами і плахою

Україна потребує єдиної організації, на якій буде зав`язана вся підготовка до Євро-2012. Що гальмує підготовку до чемпіонату Європи з футболу 2012 року? Тільки «Олімпійський»? Ні. “Троїцький»? Ні. Аеропорти? Теж ні. Це все лише зовнішні прояви, причини, якими ми намагаємося виправдатися. Справжня заноза зовсім в іншому місці — вона в системі управління процесом.

Сьогодні підготовка до чемпіонату побудована за принципом клаптевої ковдри, в якій у кожної латочки свій господар. Тому ковдру постійно тягнуть в різні боки, від чого воно вже давно тріщить по швах. Яскравий тому приклад - ситуація з НСК «Олімпійський», яка немов лакмусовий папірець виявила всю заплутаність системи управління Євро.

Припустимо, проектом стадіону доручають займатися якомусь одному міністерству. В цьому випадку воно повинне або ретельно підготувати, провести конкурс і визначити переможця, або відповідні посадовці повинні перед всією країною визнати, що вони управлінські імпотенти, і піти у відставку. Але коли відповідальними за «Олімпійський» є Мінсім”ямолодьспорт, Мінрегіонбуд, Федерація футболу, декілька міжвідомчих комісій - немає потреби переживати за провали в роботі. Відповідальність завжди можна буде спихнути на когось з колег. А ті у свою чергу зроблять те ж саме. От і все вирішення проблеми - проблему просто зафутболять.

Або ще приклад - ситуація з аеропортами. Штучно створена повна плутанина у формі власності. Держава, а скоріше деякі її представники, намагаються перетягнути на себе міські аеропорти, деякі з них при цьому ще й поділені між Міноборони і Мінтрансом. Хто з розсудливих бізнесменів захоче заробити такий головний біль? Навіщо? Щоб потім бігати по інстанціях, намагаючись з`ясувати, хто за що відповідає і де чий шматок, щоб точно знати кому нести?

Такий проект, як Євро, ми не реалізуємо без головного відповідального, без головного управляючого. Я не раз говорив про те, що Національне агентство з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини Євро-2012 може і повинно стати єдиним штабом в процесі підготовки Євро. На жаль, мої слова тлумачилися багатьма як плач про повноваження. Частково це і моя провина, що я не зміг донести до людей головну думку - у Євро повинні бути єдиний центр управління, центр ухвалення рішень. Я за те, щоб почали прийматися рішення. Буде цей центр називатися Національним агентством або якось інакше - не важливо. Буде Червоненко або не буде - теж не важливо. Важливий результат.

Якщо наші чинуші не здатні намалювати чітку систему управління Євро, давайте скористаємося західним досвідом. Навіщо вигадувати велосипед? Вивчивши ситуацію з підготовкою до чемпіонату, консалтингова компанія з світовим ім`ям Roland Berger в своїх висновках запропонувала об`єднати зусилля і створити єдиний штаб з підготовки до Євро. Наділивши його всім переліком необхідних повноважень.

Досвід створення подібної структури є і у росіян. Під Олімпіаду 2014 року Москва сформувала державну корпорацію - оргкомітет Олімпійських ігор. У Росії зрозуміли, що в рамках моделі «бюджетне будівництво» сучасна і якісна підготовка до Олімпіади неможлива. Тому була створена нова модель, що дозволила сконцентрувати зобов`язання країни в руках єдиного менеджера забудови і інфраструктури. По суті, це не міністерська структура зі всіма законодавчими процедурами, а бізнес-організація, що володіє всіма необхідними повноваженнями і є розпорядником засобів.

Схожа з російською і польська модель управління Євро. PL-2012 - це товариство з обмеженою відповідальністю, якому Міністерство спорту і туризму і Федерація футболу Польщі передали всі свої повноваження з підготовки до Євро-2012. Тобто полякам не треба гадати, хто головний і хто за все відповідає. У них PL-2012 - це синонім Євро-2012.

Україна потребує єдиної організації, на якій буде зав`язана вся підготовка до Євро-2012. У цьому, до слова кажучи, мають потребу і наші партнери в Польщі і УЄФА, на що вони вже неодноразово указували нашим урядовцям.

Лавровий вінок за реалізацію проекту «Євро» не можна буде надіти на десять голів відразу, та і на плаху, у разі невдачі, десять голів не помістяться. Рано чи пізно потрібно буде вибрати одну. Якщо ми зробимо це зараз, тобто ще надія на лаври, якщо зволікатимемо, залишиться вибирати голову для плахи.

Євген Червоненко, голова Національного агентства

з питань підготовки і проведення в Україні

фінальної частини чемпіонату Євро-2012