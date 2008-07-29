Де базуватимуться збірні?

У Польщі 44 гміни (місцеві муніципалітети) виборюють право забезпечувати перебування футбольних збірних під час фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року. До кінця 2008 року Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) має обрати 16 місць, де створюватимуться центри базування національних команд, передає УКРІНФОРМ із посиланням на польську газету "Річ Посполита".

Найбільше учасників конкурсу зосереджено навколо великих міст - організаторів майбутнього футбольного єврофоруму, зокрема Варшави (12) та Вроцлава (південь Польщі - 11).

Як відзначає видання, місцеві органи влади, намагаючись перемогти в конкурсі, для вдосконалення інфраструктури залучають значні інвестиції. Для будівництва та облаштування стадіонів, басейнів, мостів, трамвайних колій та вулиць гміни витратять більше мільярда злотих (500 млн доларів США).

Найбільші інвестиції плануються в містах Сосновєц (південь країни) - 150 млн злотих (75 млн доларів), Бжег Дольни (південно-західна частина Польщі) - 59 млн злотих (29,5 млн доларів), Оструда (північ країни) - 30 млн злотих (15 млн доларів).