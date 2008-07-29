У фокусі польських ЗМІ

Польські ЗМІ протягом минулого тижня продовжували приділяти значну увагу підготовці України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомляє УКРІНФОРМ, газета "Річ Посполита" інформує, що з вересня 2008 року Вища контрольна палата Польщі (NIK) перевірятиме підготовку країни до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012. Контрольні звіти складатимуться двічі на рік, перший із них буде опубліковано у першому кварталі 2009 року. За інформацією газети, планується, що створюватимуться спільні звіти Рахункової палати України та NIK.

Коментуючи хід підготовки до організації Євро-2012 в РП, польська преса минулого тижня зосередилася на питаннях будівництва національного стадіону у Варшаві та підготовці до зустрічі іноземних туристів. За повідомленням телевізійного каналу tvn24, вже отримано офіційний дозвіл на будівництво у польській столиці стадіону на 55 тисяч місць, яке коштуватиме Варшаві один мільярд злотих (500 млн доларів США). На початку вересня буде обрано підрядника для виконання земельних робіт, а повністю стадіон буде готовим у середині 2011 року. відзначила активізацію заходів Української держави у питанні підготовки до футбольного форуму, наголосивши, що Президент України Віктор Ющенко своїм Указом доручив Урядові до 1 серпня цього року розробити генеральний план підготовки до проведення Євро-2012 в Україні.

Видання уважно слідкує за процесом відновлення робіт з знесення розважального центру "Троїцький", що заважає будівництву Олімпійського стадіону в Києві. У статті "Євро: важливий крок Києва" з посиланням на заступника Київського міського голови Віталія Журавського зазначається, що призупинення робіт із ліквідації "Троїцького" було викликане відсутністю домовленості між українським урядом та власником розважального центру у питанні компенсації за відмову у подальшому будівництві. З завершенням демонтажу залишків "Троїцького" реконструкцією стадіону займатиметься німецька фірма GMP, пише видання.

Газета "Жичє Варшави" поінформувала, що в рамках підготовки до Євро-2012, на вулицях, громадському транспорті та інших публічних місцях Варшави з`являться вказівники та табло англійською мовою, щоб допомогти іноземним туристам, які прибудуть до країни під час футбольного єврофоруму, без сторонньої допомоги пересуватися містом. До 2012 року в польській столиці з`являться від 300 до 400 автоматів для продажу квитків, які "розумітимуть англійську мову".

Польська преса, як і чимало інших іноземних видань, минулого тижня спростувало повідомлення "Daily Telegraph" про можливість перенесення місця проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 р. з України до Німеччині, назвавши повідомлення британського видання спекулятивним.

Польське агентство преси (РАР) навело спростування генерального секретаря Німецького футбольного союзу Вольфганга Нірсбаха з цього приводу: "УЄФА не контактувала з нами по цьому питанню, ми не отримували жодних офіційних пропозицій. У вересні в Бордо збереться Виконавчий Комітет УЄФА, де й обговорюватиметься стан підготовки до Євро-2012".

Ряд зарубіжних ЗМІ процитувало президента Німецького футбольного союзу Тео Цванцігера: "Ми не братимемо участі у спекуляціях на цю тему, - заявив він. - Якщо виникнуть труднощі, то президент УЄФА Мішель Платіні виступить особисто з відповідними пропозиціями".