Настав час східного футболу

УЄФА могла піти випробуваним шляхом та доручити організацію Євро-2012 Італії або іншій країні Західної Європи. «Вибираючи Польщу і Україну, вона ризикнула. Настав час відкритися на новий ринок – на східний футбол», – повідомив виданню «Dziennik» прес-секретар УЄФА Вільям Гайард.

Вільям Гайард підкреслив, що існує необхідність поширення інвестицій у футбол у східній частині Європи. «Західна частина мала вже досить багато нагод організації великих футбольних свят, прийшов час, щоб відкритися на новий ринок, на східний футбол. Достатньо згадати, як чудово грали команди Хорватії або Росії на останньому чемпіонаті Європи. – говорив він. – Настав час на проведення нових інвестицій, здобуття нових вболівальників і організаторів в цій частині континенту. Авжеж, це великий виклик, це щось нове, але часом подолання великих перешкод дає більше задоволення у випадку успіху», - пояснив прес-секретар УЄФА.

Також він підкреслив, що незважаючи на багато проблем, які є зрозумілими на цьому етапі організації, Польща знаходиться на правильному шляху до виконання прийнятих зобов‘язань. «Ми усвідомлюємо, що це дуже великий виклик, але на нашу думку, його реалізація є дуже реальною. На це вказують вступні аналізи наших експертів, до яких належить фактична оцінка стану робіт і підготовки. Це підстава нашого оптимізму», - говорив Гайард. Він нагадав, що ще є багато роботи: «Багато об‘єктів треба розбудувати або створювати від нуля. Ми отримали відповідну документацію всіх інвестицій. Роботи не бракує, але є велика мобілізація. Президент Платіні часто підкреслює: якщо він щось розпочинає, то хоче, щоб це закінчилося успіхом. Тому, якщо він вибрав Польщу і Україну, то хотів би, що б усе пішло як найкраще», - зазначив Гайард.

Польща тільки із Україною

На питання, чи існує можливість виключення одного із партнерів у випадку значного запізнення у підготовці, він відповів: «У жодному випадку. Кандидатура відноситься до спільної організації Чемпіонату та обидві країни однаково повинні виконати свої зобов‘язання».

Ще рано пророкувати поразку

Прес-секретар УЄФА рішуче заперечив чутки, що УЄФА може передати Євро-2012 іншій країні, наприклад Італії. «Для нас не існує такої можливості. Усі чутки на цю тему є тільки журналістськими видумками. Якщо вже були зроблені кроки, направлені на організацію заходу вибраними кандидатами, то вони потребують час на відповідну підготовку до цього завдання», - повідомив Гайард. Він підкреслив, що не можна так рано передбачати про нібито майбутні невдачі і що є ще достатньо часу, щоб зреалізувати всі планові інвестиції. «Це великий захід, але те, що буде збудовано, обом країнам потрібно, а навіть - вкрай необхідно», – зазначив прес-секретар УЄФА.

«Dziennik»