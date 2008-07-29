На Закарпатті залучатимуть інвалідів в рамках проекту Євро-2012
09:12, 29 липня 2008Футбол 2012
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Відповідне рішення прийняли депутати Закарпатської облради
Закарпатська обласна рада доручила обласному центру зайнятості і відділенню Фонду соцзахисту інвалідів створити банк даних з числа осіб із обмеженими фізичним можливостями, яких можливо залучати до громадських робіт з обслуговування потреб чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
Відповідне рішення прийняли депутати Закарпатської облради.
Такий банк даних формуватимуть протягом 2008-2009 років. Також облрада доручила обласному центру зайнятості розглянути можливість залучення інвалідів до підприємницької діяльності відповідно до потреб учасників Євро-2012
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