На Закарпатті залучатимуть інвалідів в рамках проекту Євро-2012

09:12, 29 липня 2008
Футбол 2012
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Відповідне рішення прийняли депутати Закарпатської облради

Закарпатська обласна рада доручила обласному центру зайнятості і відділенню Фонду соцзахисту інвалідів створити банк даних з числа осіб із обмеженими фізичним можливостями, яких можливо залучати до громадських робіт з обслуговування потреб чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Відповідне рішення прийняли депутати Закарпатської облради.

 Такий банк даних формуватимуть протягом 2008-2009 років. Також облрада доручила обласному центру зайнятості розглянути можливість залучення інвалідів до підприємницької діяльності відповідно до потреб учасників Євро-2012

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