Ющенко:аеропорти міст, які прийматимуть Євро-2012, не готові

Київ. 28 липня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності якнайшвидше розпочати роботи з реконструкції міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні у вступному слові під час засідання Ради національної безпеки та оборони.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що у 2004 році цей проект пройшов всі процедури в уряді та парламенті, і угода була готова до виконання ще три роки тому.

Президент наголосив, що аеропорти жодного з шести міст, які прийматимуть Євро-2012, не готові до чемпіонату.

«Коли ми говоримо про проблеми підготовки Євро-2012 в частині аеропортів… Жоден аеропорт з шести міст, які потенційно можуть приймати спортсменів чи вболівальників, не готовий до прийому такої кількості людей», - наголосив В.ЮЩЕНКО, додавши, що найбільші проблеми існують саме по аеропорту «Бориспіль».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що ще три роки назад на державному рівні було досягнуто домовленостей щодо надання Україні урядом Японії кредиту на реконструкцію аеропорту, а пізніше, на відкритому конкурсі, визначений підрядник.

Президент зауважив, що цей кредит можна отримати на дуже вигідних умовах. Зокрема, кредит становить 175 млн. доларів на 30 років з пільговим періодом десять років з відсотковою ставкою 1,5%.

«Уряд у минулому році під бюджетні потреби позичав гроші удвічі дорожче», - наголосив Президент, висловивши здивування, що когось не влаштовують умови, запропоновані Японією.

Він підкреслив, що оголошення цієї угоди корупційною є безпідставним. «Я хочу заявити, що це є корупційна ревізія», - наголосив В.ЮЩЕНКО, підкресливши, що влада не повинна переглядати угоди, підписані на державному рівні.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ заявив, що Мінтранс відмовився від будівництва терміналу D в аеропорту «Бориспіль» за кошти японського кредиту, і має намір залучити до будівництва приватного інвестора.

За його словами, незважаючи на те, що тендер проведений і японський банк погодився з тим, що компанія Dogus виграла тендер з будівництва терміналу, було ухвалене урядове рішення будувати цей термінал за рахунок приватних інвестицій.

«Ми провели на цьому тижні цілу серію консультацій в уряді і дійшли висновку, що діятимемо відповідно до концепції (розвитку аеропортів - УНІАН), тобто термінали будуватимуть приватні компанії і експлуатуватимуть", - зазначив міністр.

Раніше, 4 липня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляла, що вважає за необхідне перенаправити кошти японського кредиту, призначеного для аеропорту «Бориспіль», на добудову окружної дороги в Миколаєві.

Тим часом у Посольстві Японії в Україні були здивовані такими заявами, і сказали про необхідність обговорити це питання з представниками Мінтрансу.

Кабінет міністрів України розпорядженням від 23 липня 2008 р. №1000-р затвердив проект будівництва термінального комплексу в Державному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Як наголошується в документі, затверджено проект "Будівництво термінального комплексу "D" у міжнародному аеропорту "Бориспіль", поданий Міністерством транспорту і зв`язку і розроблений ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" спільно з компаніями "Japan airport consultants ins", підприємством з іноземними інвестиціями "Тебодін-Україна" і ТОВ “Київавіапроект".

Довідка УНІАН. Будівництво терміналу "D" передбачається за рахунок коштів японської кредитної лінії, яка становить 178 млн. дол. (75%). Зобов`язання аеропорту “Бориспіль” щодо будівництва нового терміналу - 60 млн. дол. (25%).

29 березня 2005 року в Києві було підписано Угоду (у формі обміну нотами) між урядами України і Японії про надання кредиту для фінансування проекту розвитку ДМА «Бориспіль» на термін 30 років і на суму 19 млрд. 92 млн. ієн (близько 180 млн. дол.).

3 травня 2007 р. ДП Міжнародний аеропорт „Бориспіль” офіційно оголосив про початок попередньої кваліфікації з вибору генерального забудовника для реалізації проекту будівництва нового термінального комплексу аеропорту. Завершити будівництво планують до кінця 2010 р. Пропускна спроможність будівлі пасажирського терміналу першої фази будівництва становитиме 1500 пас./год./пік.

Тим часом, в липні ц.р. було визначено переможця тендеру на будівництво цього терміналу - турецьку група «Dogus/Alarko/YAD», контракт з нею має підписати банк JBIC.