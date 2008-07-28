Молоді депутати вимагають грошей – на Євро-2012

На засіданні комісії у справах молоді депутати запропонували внести до порядку денного майбутньої сесії два питання:

- Звіт обласної держадміністрації про хід підготовки Харківської області до Євро-2012;

- Звернення до керівництва України про необхідність швидкого виділення коштів на Євро-2012.

Йдеться про 262,1 млн. грн., які держава повинна виділити Харківській області у вигляді цільової субвенції на підготовку до проведення фінальних матчів Євро-2012. На всіх об`єктах, які повинні бути реконструйовані до 2012 року, за інформацією управління з питань фізкультури і спорту облдержадміністрації, проводяться ремонтні роботи. Побоювання викликає стан полів на стадіоні «Динамо» і на території спортивної бази ФК «Харків». Тут ремонтні роботи йдуть дуже повільно.

Щоб уникнути зупинки ремонтних робіт на стадіоні «Металіст», на його реконструкцію планується додатково виділити з бюджетних коштів 10 млн. грн. Як сказала голова комісії Наталія Левченко, «8,8 млн. грн. підуть на доопрацювання східної трибуни, а на гроші, що залишилися, будуть прокладені мережі».

Н. Левченко закликала представників адміністрації до чіткого розуміння того, яке управління і в якому об`ємі фінансуватиме той або інший об`єкт, записаний у цільовій програмі підготовки і проведення в Україні Євро-2012.