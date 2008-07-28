Уряд розщедрився

Київ. 28 липня. УНІАН. Кабінет міністрів затвердив скоригований комплексний проект будівництва злітно-посадкової смуги комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Донецьк", збільшивши загальну кошторисну вартість робіт з 630,688 млн. грн. до 972,747 млн. грн.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідне розпорядження № 998 прийнято на засіданні Кабміну 23 липня п.р.

Зокрема, витрати на будівельно-монтажні роботи з 392,719 млн. грн. збільшено до 625,112 млн. грн., на устаткування – з 92, 347 до 96,960 млн. грн., на інші витрати – зі 140,538 до 250,675 млн. грн.

Документом також скасовано розпорядження від 18 липня 2007 р. № 541 "Про затвердження комплексного проекту будівництва та титулу будови нової штучної злітно-посадкової смуги у комунальному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Донецьк".