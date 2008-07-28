Черновецький хоче перемогти ”це паскудне явище остаточно”

Київ. 28 липня. УНІАН. Cтолична мерія підготувала умови організації та проведення конкурсу для приватних перевізників на перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це заявив перший заступник голови КМДА Денис БАСС.

За його словами, умови конкурсу розробило профільне управління, і планується, що найближчим часом вони будуть розглянуті на сесії Київради. Як зазначив Д.БАСС, вимоги до перевізників будуть досить жорсткими.

«Найближчим часом ми подамо ці умови конкурсу на розгляд Київради. Такий жорсткий відбір перевізників на міських маршрутах дасть можливість довести якість пасажирських перевезень у Києві до європейського рівня та витіснити тих перевізників, транспортні засоби яких зараз псують обличчя столиці України», – пояснив Д.БАСС.

Він запевнив, що жорсткими умови будуть для тих для перевізників, які не достатньо дбають про комфорт пасажирів. Водночас перший заступник голови КМДА наголосив, що ці вимоги є звичайними для громадського транспорту європейського міста: зокрема, транспортні засоби на міських маршрутах мають мати не менше 19 місць для сидіння та двох дверей для виходу, що відчиняються автоматично; екологічні норми двигунів мають бути не нижчими за «Євро-1», а самі транспортні засоби можуть мати термін експлуатації не більше п’яти років.

За словами Д.БАССА, перевізники зобов’язані також інтегруватися в системи автоматизованого диспетчерського управління пасажирським автомобільним транспортом і безготівкового розрахунку за допомогою електронних платіжних засобів. Також передбачено забезпечити на маршрутах рух транспорту, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Транспортні засоби необхідно оснастити відповідними логотипами підприємств, а водіїв забезпечити форменим одягом. В центральній частині міста перевезення здійснюватимуться автобусами великої та надвеликої місткості з екологічними нормами двигунів не нижчими за «Євро-2».

В умовах також висунута вимога щодо досвіду водіїв, який має відповідати відкритій категорії «Д», а сам водій мусить бути застрахованим.

«Перевага у конкурсі віддаватиметься в першу чергу тим перевізникам, транспортні засоби яких оснащені кондиціонерами, камерами відеоспостереження і новітніми навігаційними системами спостереження та зв’язку. Також привілеєм є робота транспорту на альтернативному паливі або оснащення засобами для зменшення токсичних викидів. Враховуватиметься і рівень запропонованих тарифів», – зауважив Д.БАСС.

Перший заступник голови КМДА також повідомив, що до проведення конкурсу на автобусних маршрутах Головне управління транспорту визначить місця для зупинок маршрутного таксі виходячи з пасажиропропускної спроможності зупинки. У разі, якщо пропускна спроможність існуючої зупинки не відповідатиме правилам розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту, буде проведено її розширення або будівництво нової зупинки.

Як повідомляв УНІАН, 12-13 березня водії маршрутних таксі Києва провели страйк, вимагаючи підвищення тарифів на перевезення пасажирів. Також вони вимагали заборонити комунальному підприємству "Київпастранс" використовувати міський транспорт як маршрутні таксі, тобто створюючи монополію на ринку.

13 березня начальник Головного управління транспорту КМДА Іван ШПИЛЬОВИЙ після переговорів з перевізниками повідомив, що міська влада, виходячи зі своїх можливостей, дозволила перевізникам встановлювати будь-які тарифи на перевезення.

26 березня Д.БАСС заявив, що столична влада не має законних підстав для встановлення тарифів на проїзд в маршрутках, які належать приватним перевізникам.

Водночас столична влада заявила, що має намір провести новий конкурс для перевізників на обслуговування пасажирів і таким шляхом врегулювати з власниками маршруток питання підвищення цін на проїзд.

Крім того, міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що в Києві необхідно змінити маршрутну мережу. Він повідомив, що цього року столичній владі вдасться замінити 70% “допотопних і небезпечних” маршруток на новий громадський транспорт. “А наступного року ми переможемо це паскудне явище остаточно”, - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.