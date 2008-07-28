Житомир. 26 липня. УНІАН. В рамках підготовки до Євро-2012 в Житомирській області мають намір сертифікувати послуги і підвищити якість громадського харчування. Відповідне розпорядження підписав голова облдержадміністрації Юрій ЗАБЕЛА.

Як передає кореспондент УНІАН, у документі зазначається, що головному управлінню економіки ОДА спільно з державним підприємством "Житомирський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" доручено забезпечити надання консультацій суб’єктам господарювання усіх форм власності щодо вимог чинного законодавства у сфері громадського харчування.

"Райдержадміністраціям та міськвиконкомам доручено до 10 жовтня 2008 року підготувати списки суб’єктів підприємницької діяльності, які надають послуги громадського харчування, і подати їх ДП "Житомирстандартметрологія", - наголошується у розпорядженні.

“Цей документ Ю.ЗАБЕЛА підписав для того, щоб попередити випадки харчових отруєнь в регіоні, що буде особливо актуальним під час проведення в Україні Євро-2012, до якого Житомирщина як транзитна область для туристів та учасників чемпіонату, має безпосереднє відношення”, - повідомляє прес-служба ОДА.