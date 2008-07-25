Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко заявив, що виступає за те, щоб охорону правопорядку під час футбольних матчів здійснювали не його підопічні, а стюарди.

"Європейська практика полягає в тому, що уболівальник не повинен бачити перед собою міліціонера - тільки цивільного стюарда", - сказав Юрій Луценко під час інтернет-конференції на сайті Народної Самооборони.

Луценко також відзначив, що МВС розробило концепцію безпеки для проведення Євро-2012 року. За його словами Федерація футболу України не погоджується з цією програмою в частині необхідності створення європейської системи безпеки на стадіонах, використовуючи спеціальних стюардів.

"Очевидно, клуби хочуть заощадити на цьому, і по-старому перекласти всі проблеми на підрозділ «Беркут», яке було створено зовсім для інших цілей", - сказав міністр внутрішніх справ.

Луценко додав, що МВС приділяє велику увагу проведенню навчань на стадіонах. Юрій Луценко вважає, що міліція повинна охороняти порядок під час футбольних матчів тільки на виході із стадіону або під час масових зіткнень