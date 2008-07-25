“З мертвої точки справа вже давно зрушила”

Для демонтування ТРЦ “Троїцький” більше не проводитимуть тендери- про це заявив в ефірі “5 каналу” міністр сім`ї, молоді та спорту Юрій Павленко.

За його словами, реконструкція стадіону "Олімпійський" нарешті може зрушити з мертвої точки. Уряд прийняв рішення, що для демонтування “Троїцького” більше не проводитимуть тендери.

“Там немає жодних проблем з демонтажу торгового центру. Всі вони зняті рішеннями київської влади та уряду", - заявив міністр.

Юрій Павленко також наголосив, що генеральний проектувальник "Олімпійського" буде відомий найближчим часом.

"Найближчим часом, я впевнений, ми оголосимо, хто буде генеральним проектувальником. Але з мертвої точки справа вже давно зрушилась, тому що - ви самі це сказали - роботи щодо демонтажу НСК "Олімпійський" вже тривають".