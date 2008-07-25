У Києві будуть туалети на зупинках

«До 2012 року ми плануємо модернізувати усі зупинкові комплекси Києва. Зокрема, при реконструкції у більшість таких комплексів вмонтовуватимуться громадські вбиральні. Наразі ми вже розробляємо загальні положення, де будуть прописані усі важливі позиції стосовно розміщення та роботи таких малих архітектурних форм: усі елементи МАФів, схему отримання дозволів тощо. Згідно з затвердженим порядком будуть проведені інвестиційні конкурси, залучатимуться також і кошти з міського бюджету», - поінформував Денис Басс.

Нагадаємо, що днями Київська міська державна адміністрація оголосила фотоконкурс на найогиднішу МАФ – киянам пропонується надсилати фотографії та адреси малих архітектурних форм, які на їх думку заважають або псують зовнішній вигляд того чи іншого мікрорайону на електронну адресу: maf@kmv.gov.ua. За дорученням Київського міського голови Леоніда Черновецького, отримана від мешканців міста інформація буде передаватися до Головного управління контролю за благоустроєм і МАФи, які кияни визнають зайвими, будуть демонтовані.