У Васюника складається враження

Віце-прем‘єр-міністр України Іван Васюник провів нараду з питань підготовки інфраструктури Львова до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомляє Урядовий портал, під час засідання учасники обговорили підготовку транспортної, спортивної медичної інфраструктур та інфраструктури розміщення міста.

Зокрема, Віце-прем‘єр зауважив, що в зоні високого ризику досі залишаються львівські стадіон і аеропорт. Також викликає занепокоєння недостатня кількість 5-ти-зіркових номерів, на які надані гарантії інвесторів. І.Васюник переконаний, що на цей час докладаються недостатні зусилля у підготовці.

„Складається загальне враження, що львівське керівництво вирішило, що Євро-2012 відбудеться у Львові, що все само собою вирішується, все готується, все в порядку. Але короткий аналіз тих доручень, що мали бути виконанні після нашої наради два тижні тому свідчить: графа „не виконано” переважає. І мене найбільше бентежить, що у цю графу потрапили такі болючі питання, як стадіон та аеропорт,” – зауважив І.Васюник.

Урядовець нагадав, що 11 серпня Україна вже має надати наступний звіт УЄФА, про виконану роботу.

Мер Львова Андрій Садовий запевнив Віце-прем‘єр-міністра, що у середу, 23 липня, міська влада завершила переговори з генеральним підрядником з будівництва львівського стадіону компанією Alpine Bаu GmbH.

„Наступного понеділка (28 липня) наші юристи сядуть разом з юристами Alpine і підпишуть відповідну угоду, дуже чітку, з конкретним графіком виконання робіт,” – повідомив А.Садовий.

За результатами засідання львівська влада зобов‘язана до 1 серпня надати до Мінсім‘ямолодьспорту, Національного агентства з питань Євро-2012, Федерації футболу України інформацію щодо інвестора, обсягів та джерел фінансування будівництва стадіону, підтверджену гарантійними листами. Мінтрансзв‘язку разом з Львівською ОДА та Львівською міськрадою терміново до 28 липня надати до Мінекономіки узгоджені пропозиції щодо джерел та обсягів фінансування ДП „Міжнародний аеропорт „Львів”.

4 серпня у Львові відбудеться засідання обласного організаційного комітету з підготовки до Євро-2012 за участю Віце-прем‘єр-міністра Івана Васюника та національних експертів Євро-2012 з питань стадіонів, транспорту, медицини та розміщення.