Аеропорти як візитівка України

Цьогоріч на реконструкцію і будівництво аеродромів уряд спрямує понад 1 мільярд гривень, а в контексті підготовки до Євро-2012 протягом одного-двох років на розвиток аеродромів буде використано 2 млрд. 400 тис. гривень.

Про це на прес-конференції заявив заступник міністра транспорту та зв’язку України, голова Державіаадміністрації Олександр Давидов. Він також зазначив, що уряд вперше за роки незалежності України виділив такі значні кошти на розвиток аеропортів країни.

Олександр Давидов також повідомив, що загалом на розвиток інфраструктури аеропортів в Україні потрібно від 5 до 10 млрд. доларів США: “Це стосується передусім будівництва нових термінальних комплексів в ключових аеропортах країни, а також в малих аеропортах”. За його словами, для цього залучатимуться як бюджетні кошти, так і кошти інвесторів, які будуватимуть на правах концесії та на інших умовах, зазначених у законодавстві.

Олександр Давидов нагадав, що уряд ухвалив концепцію Програми розвитку аеропортів до 2020 року, де питання залучення інвестицій у цю сферу є одним з головних. “Ця програма розрахована перш за все на те, що в аеропорти прийдуть інвестиції”, - сказав він та підкреслив, що під реконструкцію кожного з аеропортів розроблятиметься окрема програма. Олександр Давидов також повідомив, що до розробки Програми розвитку аеропортів до 2020 року залучатимуть провідні консалтингові компанії світу, з цього приводу вже готується тендер.