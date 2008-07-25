Міжнародний інвестиційний саміт у Донецьку

24 липня голова Донецької облдержадміністрації Володимир Логвиненко і голова Донецької обласної ради Анатолій Близнюк провели прес-конференцію, на якій розповіли про плани з реалізації інвестиційної політики в регіоні, а саме: про підготовку Міжнародного інвестиційного саміту і Українсько-польського інвестиційного Форуму, які пройдуть 29-31 жовтня 2008 року в Донецьку, повідомляє прес-служба губернатора.

Саміт проводиться за ініціативою компаній Deloitte, Ernst & Young і Альтера Фінанс, за участю лідерів українського бізнесу – компаній СКМ, ІСД, а також за підтримки Донецької обласної ради і Донецької обласної державної адміністрації. У роботі саміту візьмуть участь представники влади, ключові фігури української політики і бізнесу.

В рамках саміту пройде Україно-польський інвестиційний Форум, а також бізнес – конференції, присвячені питанням розвитку ринку нерухомості і інфраструктурним проектам в рамках підготовки області до проведення фінальної частини Євро-2012, інвестиціям у реальний сектор економіки Донецького регіону, розвитку інноваційних проектів і енергозбережних технологій.

В ході конференцій і в рамках виставки, яка супроводжуватиме роботу саміту, будуть представлені найбільші інвестиційні проекти області, зокрема, проект будівництва нового мікрорайону Донецька і аеропорту одного з міст області, реакреаційних містечок у Святогорську і на узбережжі Азовського моря, будівництва автодоріг і крупних заводів з виробництва цегли і цементу, понад 100 інших проектів.

В.Логвиненко відзначив, що «даний проект допоможе інвесторам точно оцінити ризики і можливості інвестиційної діяльності в регіоні, а бюджет складають державна (1,5 млн. грн.) і комерційна частини». Також голова облдержадміністрації подякував учасникам, розробникам проекту і висловив упевненість, що загальними зусиллями саміт буде проведений на гідному рівні.

Під час спілкування з журналістами також було відмічено, що головною метою саміту є презентація можливостей Донецької області, одного з найдинамічніших промислових регіонів України, що розвиваються, демонстрація найбільших інвестиційних проектів і обговорення умов і перспектив роботи іноземних компаній на території області. Учасники заходу зможуть познайомитися з експертними думками провідних європейських фахівців про перспективи розвитку регіону і можливості інвестування в його економіку.

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http://novosti.dn.ua/details/64381/