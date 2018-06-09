«Євро» в тумані

Впертий оптимізм мера стосовно будівництва нового стадіону у Львові, який він невтомно демонстрував попри наполегливу критику з уст депутатів, громадських організацій та ЗМІ, тріснув як мильна бульбашка. Відтак , Садовий несподівано став прихильником залучення до Євро-2012 власника ФК «Карпати» Петра Димінського. І що з цього вийшло?

Перш ніж перейти до непростих стосунків міського голови та футбольного олігарха, повернемося в історію оптимізму. Грайте труби, бийте барабани – таким був ейфорійний настрій верхівки Ратуші в день, коли право на проведення фінальної частини футбольного чемпіонату віддали тандему Україна-Польща, а відтак і Львову. Щоправда, у радісних спічах Садового & Co окремі песимісти вже тоді зауважували натяки на корисливі перспективи, але хто б на це зважав. Під грім оркестрів швиденько створили відповідні структури, людей на які не полінувалися скликати з усіх-усюд, не виключаючи навіть стольного Києва (як відомо, Андрій Іванович не надто шанує місцеві кадри), і загуркотіло…

Коли ейфорія нарешті пішла на спад і настав час аналізувати зроблену роботу, громада раптово з’ясувала, що прогнози песимістів не у всьому були викликані прикрим характером чи особистою антипатією до мера та його команди. Особливо це стосувалося ключового моменту підготовки до Євро-2012 – будівництва нового футбольного стадіону у Львові. Песимісти все частіше нагадували Садовому його ж невиконані обіцянки. Однак міський голова залишався непохитним у своєму оптимізмі .

«У мене є чітка мета збудувати стадіон на травень 2010. Крапка. Стадіон буде збудовано. Я переконаний на 99 процентів, що конкурс, який ми оголосили, дасть свій позитив, і буде укладено угоду з інвестором» , - цю фразу Андрій Садовий виголосив 28 грудня минулого року, у день , коли мав бути визначений інвестор, який би фінансував будівництво стадіону.

З інвестором у цей день чомусь не склалось. Отож, довелось чекати ще півтора місяці, поки 6 лютого вже цього року нарешті з мерії знову залунав барабанний грім – конкурс на право будівництва стадіону у Львові завершено, його переможцем визнано компанію «Альпіне» (ALPINE BAU GmbH).

«Відповідно до рішення конкурсної комісії, буде укладено генеральну угоду, угоду на проектування, а також доручено підготувати інвестиційну угоду на забезпечення будівництва стадіону у Львові. Роботи будуть виконані за інвестиційні кошти компанії «Альпіне» - інформує громадськість перший заступник міського голови Олег Синютка.

Це дурниці, що критики переконують, ніби-то львів’ян водять за ніс: переможець є звичайним будівельником, а звідки візьмуться гроші на будівництво, й досі ніхто не знає – мер продовжує штампувати оптимістичні заяви.

«Ми йдемо чітко за графіком, за тими планами, які затверджені УЄФА. Кризових фаз я не бачу, робота триває» , - ця цитата уже за 18 квітня.

У травні настала черга демонструвати оптимізм керівнику департаменту «Євро-2012» Олегу Засадному: «Оскільки будівництво стадіону триватиме 20 місяців, то достатньо почати будувати у грудні, щоб встигнути до червня 2010 року. Але тепер у нас є значно оптимістичніші прогнози. До серпня ми повинні мати дозвіл на будівництво і восени почати будівництво».

Щоправда, при цьому пан Засадний якось знічев’я зізнається, що інвестиційну угоду з фірмою «Альпіне» ще не підписали, але її обов’язково підпишуть у червні цього року. Брехав? Чи справді щиро вірив?

Можливо й так. Але вірити у свою чергу відмовилися навіть найбільші оптимісти з числа депутатів Львівської міськради, які зажадали звіту Садового та його соратників. І ось тут на навколофутбольній арені несподівано з’явився Петро Димінський.

Слово «несподівано» у даному контексті вимагає пояснень. Якщо мислити логічно, то кому ж долучатися до спорудження стадіону, як не власнику найбагатшої львівської команди. У тих же Донецьку, Дніпропетровську чи Харкові, стадіони, на яких планують проводити матчі Євро-2012 безпосередньо належать місцевим футбольним клубам. Однак, у Львові свої правила гри.

Димінський, звісно, не ангел. Ті, хто хоч раз мали з ним справу, знають наскільки важко вести переговори з цією людиною і наскільки важко вгамувати її бізнесові апетити. Однак, схоже, що Андрій Садовий, апетити якого теж мало чим поступаються, не надто й намагався це зробити.

Відтак , замість діалогу сторони перейшли до відвертих військових дій. Було всяке: і наметове містечко фанів «Карпат» під стінами Ратуші, і відверті образи головних дійових осіб на адресу один одного, і просто підколки. Як вам, наприклад, реакція міського голови на пропозицію Димінського інвестувати в Євро-2012 200 мільйонів доларів: «Номер розрахункового рахунку є на сайті міської ради». Або заява власника «Карпат», що команда гратиме свої домашні матчі в Івано-Франківську чи Тернополі.

І ось як грім серед ясного неба – наприкінці травня Андрій Садовий раптово стає прихильником «Карпат». На сесії міськради, яка відбулася 29 травня , міський голова відверто лобіює питання про передачу «Карпатам» у довготермінову оренду нежитлових приміщень стадіону «Україна», хоча ще донедавна був найзатятішим противником цієї ідеї.

Димінський сигнал сприйняв і уже на наступній сесії, 10 липня, Садовий розповідає депутатам про лист від ФК «Карпати», в якому клуб заявляє про намір узяти участь у процесі фінансування будівництва нового стадіону.

«Ми приймаємо цю пропозицію, і тому на сесії ЛМР необхідно прийняти рішення щодо виконання тих зобов’язань, які міська рада взяла на себе ще рік тому. Це символ довіри один до одного. Я сподіваюся, що ФК «Карпати» зробить наступний адекватний крок», – заявив він.

Попри те, що депутатський корпус підтримав пропозицію Садового, окремі депутати висловили подив механізмом протягування цього рішення. «Депутатів обурили різного роду закулісні домовленості. Можливо, вони і мають якийсь здоровий глузд, але навіщо це ховати до останнього моменту? Здійснюються якісь рухи і є якісь недомовки» , - прокоментував ситуацію голова бюджетної комісії ЛМР Андрій Стецьків.

Утім, у цій ситуації цікаво зовсім інше. І для Садового, і для Димінського вести перемовини за кулісами значно природніше, ніж бавитися у прозорість – то чого ж цьому дивуватись. Значно цікавішим є той факт, що учорашні непримиренні супротивники раптом сіли за стіл переговорів.

«Садовий потрапив у безвихідь» , - стверджують з цього приводу джерела «Львівського порталу» у Львівській міській раді. Попри неодноразові запевнення, ситуація з інвестором залишається незрозумілою. Простіше кажучи, грошей як не було, так і не має, і жодна «Альпіне» не візьметься за будівництво без фінансових гарантій існування цих коштів. А розрахунок на будівництво за рахунок банківського кредиту, сприяти в отриманні якого пообіцяв добрий губернатор Кміть, може наштовхнутися на несприйняття цієї ідеї депутатським конкурсом. Принаймні, окремі фракції міськради прямо заявляють, що в жодному разі не проголосують за таке рішення.

Отож, Садовому довелося-таки переступити через себе і погодитися на співпрацю з Димінським. І що з цього усе-таки вийшло?

А вийшов, здається, черговий пшик. Власник «Карпат», здається, зовсім не збирається бути добрим чарівником, і, відчувши слабинку супротивника, виставив такі умови, які більшість з учасників учорашніх переговорів характеризують як неприйнятні. Звичайно, горшків ніхто не побив, сторони заявили про продовження переговорного процесу, однак мало хто вірить у їх перспективи.

Між тим, джерела «Львівського порталу» у Києві стверджують, що в найвищих столичних кабінетах все більшої ваги набуває ідея про заміну Львова на одне із резервних міст, визначених УЄФА – швидше за все на Харків, де будівництво стадіону йде повним ходом. Здається, остаточно всі крапки над «і» розставить представницька комісія УЄФА, яка завітає до України у серпн і насамперед з метою інспекції підготовки спортивних споруд до Євро-2012. Отоді й подивимося, чого вартують усі голосні заяви місцевих владоможців.

А міський голова Львова, оговтавшись від невдалої зустрічі з потенційним інвестором, й далі продовжує зберігати гарну міну: «Щодо стадіону, то впевнений, що якщо в УЄФА і залишились до нас запитання без відповідей – особливо щодо девелопера будівництва, то протягом найближчих двох тижнів ці питання будуть зняті. Львівська міська рада надасть усі необхідні гарантії реалізації проекту».

Повіримо ще раз?

Коментують:

Василь Павлюк, голова фракції ВО «Свобода» у ЛМР: «Якщо до вересня не буде реальних пропозицій – пропонуватимемо перевибори міського голови»

«Великого результату вчорашня зустріч Андрія Садового та Петра Димінського не дала. Однозначно, багато в чому ми підтримуємо пропозицію Петра Петровича у створені народної команди. Проте будівництво потрібно розпочинати ще до того, як створять цю команду, - інакше буде запізно.

Щодо Андрія Садового, то ми бачимо, що він веде ту саму лінію й хоче робити те, що сам собі надумав. Зокрема, він хоче будувати стадіон за бюджетні кошти або кредитні. Проте одне і друге на сьогодні не було б прийнятне для нашого міста, оскільки за ці гроші ми могли б вирішити набагато важливіші проблеми: дороги та будинки, водопостачання та ЖКГ.

Рік загублено і ці питання, які піднімали на зустрічі, потрібно було обговорювати раніше. Ми чітко заявили: якщо до вересня не буде напрацьовано реальних пропозицій та запропоновано виходу із цієї ситуації – пропонуватимемо розпуск міської ради та перевибори міського голови. Нехай львів’яни думають, хто є хто, і нарешті потрібно поставити край тому хаосу та бардаку».

Петро Адамик, голова фракції «Пора» в міськраді: «Є ймовірність 50/50, що стадіон до Євро-2012 будуватимуть в кредит за міські гроші»

«Я вважаю, що вчорашні переговори з Димінським однозначно пройшли успішно. Однозначно, що відбувається зближення позицій між керівництвом ФК «Карпати» та міським головою Львова.

Щоправда, невирішеними залишаються ще деякі моменти, які треба «утрясти». Керівництво ФК «Карпати» готове на певних умовах фінансувати стадіон. Я думаю, буде створена робоча група, яка уважно вивчить це питання, і найближчим часом буде прийняте рішення.

Усі сходяться на тому, що стадіон до Євро-2012 у Львові буде. Питання в тому – якою ціною. Ніхто не відкидає ФК «Карпати» як потенційного інвестора, але є певні нюанси.

Є ймовірність того, що стадіон до Євро-2012 будуватимуть у кредит за міські гроші. Я б сказав, що ймовірність цього становить 50/50».

Володимир Гірняк, депутат ЛМР, фракція УНП: «Горе-чиновники на чолі з міським головою завалили процес підготовки до Євро-2012»

«Вчорашні переговори з Димінським можна охарактеризувати словами львівського губернатора, який сказав, що таку розмову потрібно було проводити рік тому. Тому що сьогодні у нас часу залишилось дуже мало.

Інвестиційну угоду, яку запропонували «Альпіні» і від якої «Альпіна» відмовилась, Петро Димінський підписувати не буде. Тобто за те, що йому дадуть 25 гектарів землі, він стадіон не побудує. На яких засадах він готовий працювати – він сам ще не знає. Димінський чекає на пропозицію від міської ради. Тобто міська рада повинна запропонувати йому достатню кількість майна і землі, щоб він готовий був виділити 200-300 мільйонів євро, для того щоб збудувати цей комплекс. Чи вдасться нам це зробити, чи ні – я відповісти не готовий, тому що залишилось дуже мало часу.

Міський голова нам вчора пообіцяв, що своїм розпорядженням він легалізує нашу робочу групу з представників фракцій, яка безпосередньо вивчатиме цей процес.

Загалом враження в нас дуже сумне. До вересня ми порахуємо, скільки місто бездарно витратило коштів на всіх цих горе-чиновників, які на чолі з міським головою завалили процес підготовки до Євро-2012».

Василь Трач, голова фракції «Наша Україна» в міськраді: «Цілком можливо, що міська рада будуватиме стадіон за кредитні кошти»

«Президент футбольного клубу «Карпати» запропонував під час вчорашньої зустрічі умови, на яких він готовий як бізнесмен приймати участь у підготовці до проведення Євро-2012 та будівництві стадіону у Львові. Зокрема, Димінський запропонував, що має бути створено ВАТ «Народна команда «Карпати», в яке мають увійти Львівська міська рада, облрада та ФК «Карпати». Міська і обласна рада повинна внести свої активи у вигляді майна і землі, а ФК «Карпати» - свої фінансові ресурси. І це товариство мало б приймати участь у розбудові інфраструктури до Євро-2012 у Львові.

Я вважаю, що ці умови нормальні. Щоправда міська рада повинна ще все добре проаналізувати.

Що до того, чи будуватиме міська рада стадіон за кредитні кошти – то це цілком можливо. Питання не в тому, чи брати кредит, чи не брати. Питання в тому, на яких умовах, під які відсотки і на який термін буде взято цей кредит».

“Львівський портал”http://lviv.proua.com/news/2008/07/23/151531.html

23 липня 2008 р.