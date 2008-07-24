“Вимоги УЄФА щодо розміщення вболівальників Євро-2012 року будуть виконані”

Про роботу туристичних організацій та готелів м. Києва

Держава розглядає туризм як важливу складову частину розвитку економіки та соціально-культурної сфери і надає розвитку туризму особливе значення. Прикладом цього стало прийняття Указу Президента України від 21.02.2007р. №136/2007 "Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні" та визначення 2008 року Роком туризму і курортів в Україні.

Туристична галузь міста впродовж останніх двох років характеризується позитивною та сталою динамікою. Неухильне зростання кількості туристів та обсягів наданих їм послуг, комплексний підхід до розвитку туризму, готельного господарства та курортів на місцевому рівні, підтримка розвитку малого та середнього бізнесу у туристичній сфері створили новий імідж українського продукту, конкурентоспроможного в нашій державі та за кордоном.

Щорічно київські туристичні фірми обслуговують 1/3 частину іноземних туристів безпосередньо в Україні із 126 країн світу та майже 2/3 вітчизняних туристів подорожуючих за кордон.

На сьогодні у м. Києві працює 1474 туристичних підприємства (з них 636 турагентів та 838 туроператорів), що складає 27,5 % від загальної кількості туристичних підприємств України. За 2008 рік видано 209 ліцензій київським підприємствам на право здійснення туроператорської та турагентської діяльності, 18 підприємств переоформило ліцензії.

У 2007 році згідно аналізу даних по формі державної статичної звітності 1 ТУР туристичними організаціями обслуговано 1 млн. 814 тис. 052 особи, з них 286,9 тис. іноземних туристів, 410,56 тис. внутрішніх туристів, 204,6 тис. екскурсантів. До бюджетів усіх рівнів у 2007 році туристичними підприємствами м. Києва перераховано 68,757 млн. грн. Обсяг наданих турпослуг склад 3 млрд. 209 млн. 300 тис. грн.

Головним управлінням здійснюється постійний контроль за якістю надання туристичних та готельних послуг, проводяться перевірки туристичних підприємств міста щодо дотриманнями ними Ліцензійних умов провадження туроператорської та турагенської діяльності, ретельно розглядаються заяви споживачів про неякісне або несвоєчасне надання ним туристичних послуг тощо. У 2007-2008 роках за поданням Головного управління анульовано дію ліцензії більше 180 туристичним підприємствам.

В даний час в місті Києві фахівцями туристичної галузі розроблено біля 110 екскурсійних маршрутів: 25 міських автобусних, 9 міських пішохідних, 55 музейних, 19 заміських автобусних, 2 теплохідні маршрути.

На виконання Закону України „Про туризм” Київською міськдержадміністрацією розроблено Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу та створення акредитаційної комісії. Ведеться робота по видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу на території м. Києва. Протягом 2007-2008 років видано 236 дозволів.

Для організації методичного забезпечення екскурсійної діяльності у м. Києві опрацьовуються питання створення міського екскурсійно-методичного центру, методичної ради. З метою удосконалення проведення екскурсійної діяльності видано анотований перелік екскурсій „Київ екскурсійний”.

Станом на сьогодні в м. Києві працює один туристсько-інформаційний центр (ТІЦ) у формі комунального підприємства у Шевченківського районі, урочисте офіційне відкриття якого відбулось 26.06.2008 року.

За сприяння Головного управління створено та організовано роботу міського порталу туризму.

Протягом 2006-2008 років Головним управлінням прийнята участь єдиним стендом „Київ туристичний” у більш ніж 25 міжнародних та вітчизняних туристичних виставках, де широко презентувались туристичні можливості м. Києва шляхом розповсюдження високоякісної рекламно-інформаційної продукції.

12-14.09.2008р. у Київському планетарії Головним управлінням заплановано проведення Київської міжнародної туристичної виставки “Київ – древня і нова столиця України” та спеціалізованих традиційних київських туристичних салонів дитячого, молодіжного та сімейного відпочинку “Канікули. Весна-Літо” та “Канікули. Осінь-Зима” за сприянням Київського міського голови. В рамках виставок відбудуться науково-практичні семінари, прес-конференція, фотоконкурс, урочисте нагородження кращих працівників туристичної галузі міста тощо.

В останні два роки за сприяння Головного управління було випущено більше 50 тис. екземплярів рекламно-інформаційної та сувенірної продукції про туристичні можливості міста Києва (буклети, путівники, журнали, довідники, книги тощо), що дозволило значно збільшити потоки потенційних туристів до міста.

Головним управлінням щорічно здійснюється науковий супровід Програми розвитку туризму у м. Києві до 2010 року з визначенням найважливіших напрямів діяльності галузі.

Невід’ємною складовою індустрії туризму є галузь готельного господарства.

На сьогодні в м. Києві функціонує 122 засоби розміщення різної форми власності та відомчого підпорядкування, в яких нараховується понад 9 тис. номерів це:

- 43 заклади державної власності;

- 1 заклад комунальної власності (готель «Жуляни» КП Міжнародний аеропорт «Київ» на 31 номер по проспекту Повітрофлотський, 92).

- 78 іншої форми власності.

В їх числі 25 великих готелів (потужністю понад 100 номерів), 56 малих готелів (до 100 номерів), решта засобів розміщення - гуртожитки готельного типу, кімнати для приїжджих тощо.

Готельне господарство м. Києва представлене:

- 3 готелями категорії 5* на 661 номер (Прем’єр Палац, Опера та Свята Софія Хаятт Рідженсі Київ);

- 9 готелями категорії 4 зірки на 1204 номери (Редісон САС, Дніпро, Київ, Президент готель Київський, Національний, Рів’єра, Поділ-Плаза, Паллада-2002 та Перлина Дніпра);

- 33 три- та двохзірковими готелями на 4328 номерів.

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Довідково: 2007 року в м. Києві введено в експлуатацію п’ятизірковий готельний комплекс «Хаятт Свята Софія Рідженсі Київ» на 234 номери по вул. А. Тарасової,5 (Шевченківський р-н), тризірковий готельно-ресторанний комплекс «Мисливський двір» на 30 номерів по вул. Славгородська, 49 (Дарницький р-н) та двозірковий готель «Парк» на 7 номерів по пр-ту 40-річчя Жовтня, 90 (Голосіївський р-н).

У 2007 році згідно аналізу даних по формі державної статичної звітності 1 готель закладами розміщення обслуговано понад 1 млн. осіб, з них 427 тис. іноземних туристів.

У 2007 році загальний обсяг наданих готелями послуг становить 1 503 млн. грн., з яких доходи від експлуатації готелів складає 1 113,6 млн. грн., доходи від надання додаткових платних послуг – 213,4 млн. грн., інші послуги – 176 млн. грн.

До бюджету перераховано 187 млн. грн., що на 4% перевищує показники 2006року.

Середньооблікова кількість працюючих у 2007 році зросла на 5% і становить 7926 чоловік.

За вимогами УЄФА загальна потреба у номерному фонді закладів розміщення становить:

- 3920 номерів – у готелях категорії 5 зірок;

- 4250 номерів – у готелях категорії 4 зірки;

- 400 номерів – у готелях категорії 3 зірки;

- 200 000 місць в готелях та інших засобах розміщення.

На сьогоднішній день номерний фонд м. Києва становить:

- 661 номер – у готелях категорії 5 зірок;

- 1204 номери – у готелях категорії 4 зірки;

- 3432 номери – у готелях 3 зірки;

Кількість номерів у готелях категорії 1-2 зірки та без визначеної категорії комфортності у сумі складають 1941 номер.

Враховуючи число об’єктів готельного призначення, що планується ввести в дію до 2012 року, згідно з Міською цільовою програмою підготовки та проведення в м. Києві фінального чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженою 31.01.2008 р. рішенням сесії Київради, номерний фонд м. Київ налічуватиме:

- 4856 номерів – в готелях категорії 5 зірок;

- 3608 номерів – у готелях категорії 4 зірки;

- 7056 номерів – у готелях категорії 3 зірки.

У 2008 році в м. Києві планується ввести в дію 7 закладів готельного господарства різної категорії.

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Довідково: П’ятизірковий готель «Золоті куполи» на 280 номерів по вул. В. Житомирська, 2а;

Чотиризіркові готелі: «Холідей Інн» на 209 номерів по вул. Антоновича, 79, два готельні комплекси по 42 номери кожен по Оболонській набережній, 9 та 17, готель «Стар» на 35 номерів по вул. Костянтинівська, 34, готельно-ресторанний комплекс «Козацький стан» на 58 номерів по Бориспільському шосе,18;

Тризіркових готелі:, Готельно – ресторанний комплекс на 24 номери по пр-ту 40-річчя Жовтня, 87 а..

У 2009 році за інформацією замовників в дію планується ввести 7 закладів готельного господарства, реконструювати профілакторій «Дюбек» під готель без зміни назви на 100 номерів по вул. Гамарника, 56 (Пуща Водиця) та готель «Україна» по вул. Інституцька,4.

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Довідково: П’ятизіркові: готельно-офісний комплекс «Хілтон» на 257 номерів, 94 апартаменти по вул. Т. Шевченка, 28-30, «Софітель» на 291 номер по вул. Лютеранська, 14 в;

Тризіркових готелі: адміністративно-готельний комплекс на 105 номерів по вул. Гончара, 69, готельно-офісний центр на 150 номерів по вул. Шолуденка, 3, готельний комплекс на 98 номерів по вул. Солом’янська, 11, готельний комплекс на 200 номерів по вул. Т. Шевченка, 25, готель на 60 номерів по Брест-Литовському шосе, 8а.

У 2010 році в м. Києві планується здійснити реконструкцію профілакторіїв «Берегиня» та «1 травня» під готель «Парк-готель «Київ» на 350 номерів по вул. М. Юнкерова, 20, здійснити роботи з поліпшення матеріально-технічного стану готелю «Національний» та ввести в дію 10 закладів готельного господарства, серед яких: чотиризіркові: NOVOTEL на 350 номерів по пров. Киянівський, 13-21, готельно-офісний комплекс на 32 номери по вул. Костянтинівська, 11/13, тризіркові готелі: «Срібні ключі» на 112 номерів по просп. Глушкова, 95 б, готельний комплекс «IBIS» на 290 номерів по пров. Лаврський, 9, готельно – офісний комплекс «ІВІS» на 450 номерів по вул. Фурманова, 1/7, готель на 61 номер на розі столичного шосе та вул. Лютневої, готель «Вирлиця» на 300 номерів по проспекту Бажана, мотель-кемпінг на 300 номерів по пр-ту Перемоги, 150; двозірковий готель «Александрія» на 90 номерів просп. Перемоги, 62а, мотель-кемпінг на 60 номерів по Броварському проспекту, 31.

У 2011 р. в м. Києві в дію планується ввести 17 закладів готельного господарства, серед яких: п’ятизіркові готелі: готель категорії люкс «Regent» на 444 номери по вул. Червоноармійська, 35-35Б-37, готельний комплекс на 250 номерів в районі Либідської площі, готельний комплекс на 120 номерів по вул. Дегтярна, 2-4, готельний комплекс на 200 номерів по вул. Богатирській в урочищі Оболонь, готельний комплекс на 350 номерів по Дніпровській набережній, готельний комплекс на 700 номерів в 11 мікрорайоні, ж/м «Позняки західні», чотиризіркові готелі: «Холідей Інн» на 210 номерів по вул. Гарматна, 26/2, «Русь Інтернешнл» на 250 номерів по вул. Госпітальна,4, «Кроун Плаза» на 230 номерів по вул. Фізкультури,5, “Туристичний комплекс “Пролісок” на 330 номерів (друга черга) по вул. просп. Перемоги, 179, готельно-офісний комплекс на 150 номерів по Дніпровській набережній, готель на 20 номерів по бульв. Дружби Народів, 44-46, готельний комплекс на 70 номерів по вул. Б. Хмельницького, 12-14, готельний комплекс на 204 номери по вул. Старовокзальна, 26-А, тризіркові готелі: «Театральний» на 70 номерів по вул. Голосіївська,7, готельно-оздоровчий комплекс на 100 номерів по вул. М. Разкової,23, готель у складі мультифункціонального комплексу на 250 номерів по пр-ту Червонозоряний, 113.

У 2012 р. в м. Києві планується ввести в дію 4 заклади готельного господарства: чотиризірковий готельно-офісний комплекс на 320 номерів по вул. Горького, 54, чотиризірковий готельно-офісний комплекс на 240 номерів по вул. Набережно – Хрещатицька, 21, чотиризірковий готель на 1230 номерів по вул Микільсько-Слобідська, 1, тризірковий готельно-офісний комплекс «Голосіївський» на 220 номерів по просп. 40-річчя Жовтня, 93.

Для розміщення вболівальників під час проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу планується використання гуртожитків навчальних закладів, місткість яких на сьогодні складає 76642 місця, місця Міжнародного молодіжного центру на Трухановому острові, який планується побудувати до 2012 року – 15000 місць та використання теплоходів – ще 1000 місць.

Також планується використати місце в санаторно – курортних закладах.

Вимоги УЄФА щодо розміщення вболівальників чемпіонату 2012 року в м. Києві будуть виконані.

Управління туризму, готельного господарства та курортів

Головного управління комунального господарства