Генпрокуратура задоволена...
...і відкликала свій позов проти Archasia Design Group
Київ. 24 липня. УНІАН. Генеральна прокуратура вчора, 23 липня, відкликала свій позов до Окружного адміністративного суду Києва про перевірку законності участі тайванської компанії Archasia Design Group у конкурсі на реконструкцію НСК «Олімпійський».
Про це кореспондентові УНІАН повідомив начальник Головного управління представництва в суді, захисту інтересів громадян при виконанні судових рішень Генеральної прокуратури України Олег КУЧЕР.
За його словами, позов було відкликано тому, що Міністерство у справах сім`ї, молоді та спорту задовольнило протест, внесений Генпрокуратурою раніше.
Як повідомляв УНІАН, 24 червня заступник міністра у справах сім`ї, молоді та спорту Ростислав КАРАНДЄЄВ повідомив, що в Мінсім’ї надійшов протест Генеральної прокуратури з вимогами скасувати рішення журі конкурсу з визначення найкращої проектної пропозиції щодо реконструкції НСК «Олімпійський» від 8 квітня 2008 р. у частині допуску до участі в конкурсі та надання можливості презентації проектної пропозиції тайванської компанії Archasia Design Group Limited як такої, що суперечить законодавству.