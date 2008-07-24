Генпрокуратура задоволена...

Київ. 24 липня. УНІАН. Генеральна прокуратура вчора, 23 липня, відкликала свій позов до Окружного адміністративного суду Києва про перевірку законності участі тайванської компанії Archasia Design Group у конкурсі на реконструкцію НСК «Олімпійський».

Про це кореспондентові УНІАН повідомив начальник Головного управління представництва в суді, захисту інтересів громадян при виконанні судових рішень Генеральної прокуратури України Олег КУЧЕР.

За його словами, позов було відкликано тому, що Міністерство у справах сім`ї, молоді та спорту задовольнило протест, внесений Генпрокуратурою раніше.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня заступник міністра у справах сім`ї, молоді та спорту Ростислав КАРАНДЄЄВ повідомив, що в Мінсім’ї надійшов протест Генеральної прокуратури з вимогами скасувати рішення журі конкурсу з визначення найкращої проектної пропозиції щодо реконструкції НСК «Олімпійський» від 8 квітня 2008 р. у частині допуску до участі в конкурсі та надання можливості презентації проектної пропозиції тайванської компанії Archasia Design Group Limited як такої, що суперечить законодавству.