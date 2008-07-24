ФК “Арсенал” звинувачує київську владу

Київ. 24 липня, УНІАН. Футбольний клуб “Арсенал” вважає безграмотною політику київської влади, яка гальмує будівництво стадіону для проведення тренувань гравців клубу.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН спортивний директор ФК “Арсенал” (Київ) Олександр ТОМАХ.

“Політика властей щонайменше безграмотна”, - сказав він.

О.ТОМАХ зазначив, що ФК “Арсенал” вже неодноразово звертався до представників влади, профільних комітетів та відповідних інстанцій з проханням виділити команді стадіон для проведення футбольних матчів та тренувань, але вже рік це питання залишається відкритим. За його словами, ФК ігнорують і тим самим ставлять під загрозу подальшу долю команди і розвиток українського футболу.

О.ТОМАХ зазначив, що керівництво ФК “Арсенал” не просить бюджетних коштів, а лише місце для будівництва стадіону, який відповідатиме усім вимогам УЄФА і може використовуватися однією з команд-учасниць фінальної частини Євро-2012 для тренувань. Також там планується створити інфраструктуру для дитячо-юнацької школи.

О.ТОМАХ повідомив, що в разі гальмування владою цього питання команда планує вийти тренуватися на Майдан Незалежності, щоб привернути увагу Президента.

“Така акція готується і буде проведена”, - запевнив він.

На уточнююче запитання, хто саме гальмує будівництва стадіону, О.ТОМАХ сказав, що, на його думку, це питання блокує місцева влада.

Головний тренер ФК “Арсенал” (Київ) Олександр ЗАВАРОВ у свою чергу зазначив, що повідомить президенту УЄФА Мішелю ПЛАТІНІ “всю правду, яка є”. “Я підтверджу, що людям не дають можливості нічого зробити для міста і для футболу. Для чого тоді ми організуємо Євро-2012?”, - сказав він.