Електромережі Києва не готові до Євро-2012 - міністр ЖКГ

Київ. 24 липня. УНІАН. Електромережі Києва не готові до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, вважає міністр житлово-комунального господарства України Олексій КУЧЕРЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

За словами міністра, розвиток електромереж у Києві не відповідає збільшенню навантаження, особливо влітку, коли всі вмикають кондиціонери. “Є небезпека повторення досвіду Москви 2005 р., коли впродовж двох днів у них не було світла”, - сказав О.КУЧЕРЕНКО.

Міністр також додав, що до Євро-2012 потрібно підготувати водо-каналізаційні системи Києва, Донецька, Одеси.

Як повідомляв УНІАН, АК "Київенерго" має намір залучити 230 млн. дол. у Світового банку на розвиток електромереж. Ці кошти планується використати для реалізації проекту "Реабілітація і розвиток електропостачання Києва". Загальна вартість проекту, який планується реалізувати в 2009-2012 рр., оцінюється в 239 млн. дол.

Довідка УНІАН. 16 січня 2008 року Кабінет Міністрів України затвердив план першочергових заходів щодо проведення Євро-2012.