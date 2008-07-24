Львову на дорожнє господарство до Євро-2012 потрібно більше мільярда

До кінця цього тижня в Львові почнуть будівництво трамвайної колії від вул. Стуса у напрямі Сихів. Цей проект реалізовується в рамках підготовки Львова до Євро-2012. Про це zaxid.net

повідомив начальник управління капітального будівництва Львівської міської ради Богдан Коваль.

Також в планах мерії прокладення тролейбусного маршруту на Сихив, який сполучатиме цей район з вул. Стрийською.

Управління капбудівництва вже провело тендер з визначення підрядника, який здійснюватиме роботи, це ТОВ "Західна інженерна компанія". Завершити будівництво шляхів планують в 2011 році. За ціною 2007 року вартість проекту складала 115 млн. грн, а загальна довжина 1,5 км.

"Ми зробили перерахунок цін на першу чергу, для здійснення робіт необхідно 67 млн. грн. Цього року місто виділило на цей відрізок 12,2 млн. грн. З підрядником ми уклали договір на 9 млн. 842 тис. грн. На ці кошти вони і виконуватимуть роботи, їх завершать за 85 днів», - відзначив чиновник.

Заступник директора департаменту Євро-2012 Львівської міської ради Олег Вілюра відзначив, що мерія проситиме кошти на дороги Львова в уряду України.

"На жаль, до державної програми підготовки до чемпіонату не були включені міські дороги. Наше місто повинне забезпечити з`єднання транспортом стадіону, аеропорту, вокзалу, центру. Для цього ми повинні провести будівництво і реконструкцію 16 об`єктів дорожньо-транспортної інфраструктури. Держава повинна долучитися до реалізації цих проектів. Місто до осені розробить техніко-економічне обгрунтування по цих об`єктах. В цілому на дорожнє господарство до Євро-2012 Львову потрібно 1 млрд 300 млн. грн", - відзначив О. Вілюра.