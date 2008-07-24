Інвестиційний саміт в Донецьку

Донецьк. 24 липня. УНІАН. Міжнародний інвестиційний саміт Донецької області, який відбудеться 29-30 жовтня 2008 р., має зібрати понад 300 учасників з 20 країн світу.

Як повідомили вчора на засіданні організаційного комітету саміту, очікується, що в цьому заході візьмуть участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ. У рамках візиту президентів у Донецьку відбудеться Українсько-польський інвестиційний форум.

На саміті найперспективніші інвестиційні проекти буде представлено авторитетними міжнародними й українськими експертами, які ініціювали проведення цього заходу - компаніями Deloitte; Ernst&Young і “Альтера Фінанси”.

Також саміт відбудеться за участю компаній «Систем Кепітал Менеджмент» та «Індустріальний Союз Донбасу» за підтримки Донецької облради та Донецької облдержадміністрації. Технічним організатором цього проекту стала компанія Conference House.

Робота саміту, як уточнили його організатори, відбуватиметься за трьома напрямами: нерухомість та інфраструктура до Євро-2012; інновації та енергозберігальні технології й інвестиції в реальний сектор. Кожен запропонований інвестиційний проект міститиме в собі екологічний складник.

Фінансові витрати на організацію саміту мають окуповуватися його результативністю, запевнив усіх журналістів присутній на прес-конференції голова Донецької облради Анатолій БЛИЗНЮК.

«Бажано, щоб ми, витративши менше грошей, мали найкращий результат. Але скупий платить двічі», - сказав він. І пояснив, що на вересневій сесії облради розглянуть питання про фінансування заходу, тобто «після того, як ми виробимо всю ідеологію діяльності, ми ухвалимо остаточне рішення». «А до того я маю право в міжсесійний період – підпишу розпорядження про виділення 1,5 млн. грн. на проведення цього заходу. Є ще й комерційна частина цього проекту, яка буде як мінімум утричі більша, ніж бюджетна», - підсумував А.БЛИЗНЮК.