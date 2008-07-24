Кабмін дозволив без тендеру демонтувати ”Олімпійський”

Київ. 23 липня. УНІАН. Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що дозволяє проводити дослідницькі, науково-дослідні, проектні і демонтажні роботи, пов`язані з реконструкцією Національного спортивного комплексу "Олімпійський", без проведення тендерних процедур.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідна постанова №655 прийнята на засіданні Кабміну 16 липня.

Даною постановою уряд вніс зміни до пункту 7 Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2008 р. №274 (274-2008-п) "Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти".

Постанова набрала чинності з моменту її публікації.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня ц.р. будівельна компанія ВАТ «Мостобуд» почала роботи з реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський», необхідні для проведення в Києві матчів Євро-2012. Вже демонтована чаша олімпійського вогню, станом на 14 липня також демонтовано 30-тонне інформаційне табло на північній стороні стадіону, планується демонтувати аналогічне табло на південній стороні, а також ліхтарні щогли освітлення висотою понад 90 метрів, інформаційний для репортажу комплекс, ліфтова шахта заввишки більш як 40 метрів. На думку експертів, «Мостобуд» здатний не лише в найкоротший строк демонтувати необхідні конструкції стадіону й прилеглі до нього об`єкти, а й реконструювати головну спортивну арену Євро-2012.

Довідка УНІАН. Відкрите акціонерне товариство «Мостобуд» - будівельна компанія широкого профілю, яка вже більш як 60 років лідирує у спорудженні позакласних мостових споруд в Україні і СНД. Зокрема, компанією збудовані всі київські мости і більшість мостових споруд в Україні.