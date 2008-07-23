На західному напрямку Євро-2012

17 липня у Львові Вадим Гуржос провів робочу нараду та ознайомився зі станом підготовки ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» до Євро-2012. На нараді обговорили проблемні питання та визначили план розвитку аеродромного комплексу аеропорту, зокрема реконструкції існуючої злітно-посадкової смуги та її подовження на 700 м, а також будівництва нового пасажирського терміналу.

У Тернополі Вадим Гуржос взяв участь у робочій нараді Урядової делегації з керівництвом Тернопільської області, на якій головувала Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко. Одне з головних питань наради — ознайомлення зі станом розвитку автомобільних доріг Тернопільської області в рамках підготовки до Євро-2012: Тернопільська відіграє роль транзитної області у напрямку від кордону України з Румунією та Угорщиною до м. Києва, також через область проходить найкоротший автомобільний шлях за напрямком Львів-Тернопіль-Одеса.

У результаті наради Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко доручила збільшити фінансування у 2008 році, призначеного для розвитку автомобільних доріг Тернопільської області за умови прийняття Верховною Радою змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік», та відповідно передбачити збільшення фінансування на наступні роки, зокрема на розвиток проекту будівництва кільцевої автомобільної дороги навколо м. Тернополя, ініційованого Тернопільською облдержадміністрацією.