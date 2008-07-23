Українській митниці необхідно 3 млрд. грн.

Київ. 23 липня. УНІАН. У 2009 році для задоволення потреб української митниці необхідно виділити приблизно 3 млрд. грн.

Про це в інтерв’ю газеті “День” (№ 128 від 23 липня) заявив голова Державної митної служби України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.

“Ці кошти необхідно спрямувати на підвищення зарплатні співробітникам митниці хоча б на 50%, збільшення капітальних видатків, якщо ми хочемо встигнути розбудувати наші митні кордони до початку Євро-2012. Збільшувати фінансування на такі цілі потрібно у 2009, 2010 роках, а не у 2012, бо в такому разі митні пропускні пункти будуть готові тільки до 2015 року. Також необхідно закласти кошти на придбання технічних засобів, без яких митниця завжди буде вразливою, адже фізично не можна опрацювати всю кількість імпорту, який рухається через кордон. І останнє, виділяти гроші на розробку та впровадження програмування”, - пояснив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.