Стадіон у Дніпропетровську: останні штрихи перед відкриттям

Футбольну арену мали відкрити ще торік восени, але строки здачі об’єкту перенесли на вересень 2008-го, йдеться у телерепортажі. http://5.ua/newsline/181/0/52352/

Поле нового стадіону у Дніпропетровську нагадує хворого після операції. Тільки доглядають за ним не лікарі, а агрономи. Нещодавно тут закінчили укладати газон, який спеціально для «Дніпра» вирощували в Києві. Тепер трава повинна адаптуватися до ґрунту і прижитися.

Михайло Ромащенко, професор інституту гідротехніки і меліорації академії наук: "Те, що ми робимо – це основний елемент стадіону, і від того, якої якості буде футбольне поле, ми маємо надію, що такої якості буде і футбольний матч".

Старий стадіон, який був на цьому місці, занепав ще наприкінці 80-х. Команда "Дніпро" проводила всі матчі на іншій арені, а тут розташувався великий речовий ринок.

Новий стадіон на цьому місці почали будувати у квітні 2005 - задовго до того моменту, коли Україна та Польща вибороли право приймати ЄВРО. Арена схожа на поле німецької команди "Боруссія" - така ж сучасна, така ж красива. Її можна розділити на дві частини. "Холодна зона" - це південна, східна і північна трибуни на бетонних конструкціях. "Тепла зона" - або ві-ай-пі-корпус та службові приміщення. Стадіон частково накриють спеціальною крівлею, яка пропускатиму сонячне проміння. А ліпше вболівати фанатам допоможуть 2 величезні відеотабло. Нині, звітують будівельники, вже на 90 % завершений монтаж огорожі арени. Поруч зі стадіоном розмістяться тренувальне поле і паркінг для автомобілів.

Єдина проблема, що виникла під час будівництва, – це непорозуміння з Міністерством оборони, яке не хотіло переносити в інше місце військову частину біля стадіону, де планували зводити об`єкти до Євро-2012. Але і цю ситуацію місцеві чиновники вже владнали.

Віктор Бондар, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації: "Зараз практично всі питання вирішені і міністерство оборони звідти пішло і сесія проголосувала міська про те, щоби почати зносити ті всі будівлі військової частини і за місяць ми там проведемо роботи по запасному виходу зі стадіону".

Будівництво стадіону повністю фінансує президент футбольного клубу «Дніпро» Ігор Коломойський. Саме із цим оглядачі пов’язують той факт, що арена майже готова. А бюджет будівництва, за попередніми оцінками, становить 65 мільйонів євро. Міська ж влада бере участь лише в облаштуванні прилеглої до стадіону території. На це з держбюджету обіцяли виділити 50 мільйонів гривень. Та з виплатою грошей наразі не поспішають. Міський голова Дніпропетровська пов`язує це з баталіями у Верховній Раді. Але, обіцяє - стадіон відкриють вчасно.

Іван Куліченко, міський голова Дніпропетровська: "Независимо оттого - сможет ли государство выполнить свои обязательства перед городами в части финансирования программ Евро 2012, наше обязательство по вводу стадиона выполнено будет однозначно".

Тож сусідні із стадіоном будівлі набувають нового вигляду. Ремонтують їхні фасади, озеленяють наближену територію, планують капітальний ремонт доріг. Головною особливістю дніпропетровського стадіону представники футбольної федерації вважають його розташування.

Андрій Павелко, голова Федерації футболу Дніпропетровської області: "Его уникальность в том, что это будет в центре города, его уникальность в том, что будет возможность для туристов из Европы пешком прийти на стадион с вокзала, с гостиницы, с парковых Фан-зон".

А от неспортивні мешканці будинків, що розташовані поряд зі стадіоном, таким сусідством вкрай не задоволені. Грандіозну подію 2012 року вони очікують з острахом.

Валентина, мешканка будинку поряд зі стадіоном: "Во-первых, закрывает воздух . Ни воздуха нет в квартире. Во-вторых, будет машин сталько, шо тут будет вообще не продохнуть. Не выдохнуть".

Лілія, мешканка будинку поряд зі стадіоном: "Начнутся вот эти вот болельщики, эти фанаты, эти хулиганы, это будет вообще какой-то кошмар. А какие туалеты у нас тут будут под окнами, потому что в округе государственных нету, значит все туалеты будут у нас тут!"

Але і цей момент проектувальники стадіону продумали. Туалети зроблять у кожному секторі арени. Сподіваються тільки на культуру гостей чемпіонату. А от Мішель Платіні, який нещодавно відвідав Україну, сподівається на те, що уже восени приїде до Дніпропетровська, щоби разом з Віктором Ющенком урочисто відкрити новий стадіон «Дніпро».