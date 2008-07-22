Парковки і тунель під Дніпром за кошти євробанку

Київ. 22 липня. УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку надає Києву грант на суму 1 млн. 317 тис. євро на розробку системи управління транспортом і стратегії паркування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Дениса БАССА.

Про це посадовець повідомив після зустрічі з представниками ЄБРР.

За словами Д.БАССА, також розглядається можливість фінансування Європейським банком реконструкції та розвитку будівництва транспортних розв’язок біля Поштової площі та біля станції метро «Дніпро».

«Транспортна розв’язка на Поштовій площі – доволі дорогий проект, однак вона розвантажить міську набережну. Також ми розглядаємо будівництво розв’язки біля станції метро «Дніпро», де зараз постійні затори. Вже ведеться проектування, а по розв’язці на Поштовій площі воно майже завершене, і думаю наступного року ми почнемо будівництво», – повідомив Д.БАСС.

За його інформацією, цієї осені керівництво міста планує підписати дві великі кредитні угоди з ЄБРР. Д.БАСС наголосив, що ЄБРР вперше в Україні надає кредит без застави майна.

«Гранти, що отримало місто, надані ЄБРР безкоштовно, аби ми могли підготуватися до безпосередньої роботи з кредитними умовами”, - зазначив представник керівництва столичної мерії.

За інформацією старшого банкіра Європейського банку реконструкції та розвитку Оксани СЕЛЬСЬКОЇ, сума гранту для КП «Київдорсервіс» становитиме 1 млн. євро для розробки системи активного управління транспортом та близько 120 тис. євро - для розробки стратегії паркування. Також КП «Київавтодор» отримає декілька грантів на суму 207 тис. євро на розробку техніко-економічного обґрунтування будівництва тунелю під Дніпром.

Вона наголосила, що вважає співпрацю ЄБРР з Києвом дуже успішною. За словами О.СЕЛЬСЬКОЇ, Київ та ЄБРР уже фактично дійшли до фінальної стадії переговорів стосовно надання столиці двох кредитів, а саме - комунальним підприємствам «Київавтодор» і «Київдорсервіс» для поліпшення організації руху на столичних автошляхах, а також розширення, реконструкції дорожніх розв’язок, встановлення світлофорів, розробки стратегії паркування.

“На додаток до тих кредитів, які банк надає комунальним підприємствам, а саме 30 млн. євро для «Київдорсервісу» та 20 млн. євро для «Київавтодору», банк також надає гранти технічної допомоги, які допоможуть місту та комунальним підприємствам підготувати проекти, включаючи екологічну оцінку, аби поліпшити не лише стан руху в місті, а й екологічний стан», – пояснила О.СЕЛЬСЬКА.

Вона поінформувала, що угода про кредит «Київдорсервісу» орієнтовно буде підписана у жовтні чи листопаді. Оформлення кредиту КП «Київавтодор» вимагає більше часу – її підписання планується або в кінці 2008 р. або на початку наступного року.

Д.БАСС додав, що у разі підписання угоди з ЄБРР цієї осені місто отримає можливість завершити створення системи розумних світлофорів на рік раніше запланованого терміну. Також, за словами першого заступника голови КМДА, столична влада веде консультації з ЄБРР з питання будівництва сміттєспалювального заводу.

Як повідомляв УНІАН, у квітні ЄБРР заявив, що готовий виділити 30 млн. євро на розвиток транспортної мережі Києва, а також ГРАНТ у 200 тис. євро для будівництва першого тунелю для автотранспорту, що проляже під Дніпром.

25 квітня О.СЕЛЬСЬКА і мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, а також керівники комунальних підприємств “Київавтодор” Георгій ГЛІНСЬКИЙ та “Київдорсервіс” Василь СТУС підписали відповідну угоду про підготовку кредитного фінансування.

Як повідомила О.СЕЛЬСЬКА, питання нового кредиту розглядається за зверненням Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та з метою покращення рівня транспортної інфраструктури Києва до європейського рівня.

Щодо попереднього кредиту ЄБРР у розмірі 100 млн. євро, який був наданий Києву минулого року, вона повідомила у квітні, що його кошти поки не використані, оскільки досі не завершились тендери щодо залучення підрядників на виконання запланованих робіт (для КП “Київський метрополітен” передбачено кошти в сумі 40 млн. євро і для КП “Київпастранс” – 60 млн. євро).