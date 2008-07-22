У Донецьку чотири готелі вже мають потенційних інвесторів

Донецьк. 22 липня. УНІАН. У Донецьку чотири з 14 необхідних до чемпіонату Європи з футболу 2012 року готелів вже мають потенційних інвесторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Донецьку повідомив міську голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

"З чотирьох готелів знайдено потенційних інвесторів, і дане питання перебуває у стадії правового оформлення", - сказав він, уточнивши, що "два готелі мають бути побудовані в Калінінському районі міста".

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО нагадав, що "всього нам необхідно за подальші три роки реконструювати і побудувати 14 нових готелів".

"Сьогодні у стадії реалізації цього проекту перебувають чотири готелі, ще щодо трьох готелів затверджено проектно-кошторисну документацію", - повідомив він.