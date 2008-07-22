Німецькі інвестиції особливо бажані – Денис Басс

Перший заступник голови КМДА Денис Басс заявив, що німецькі інвестиції нині особливо бажані для України, яка готується до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року. За словами Дениса Басса, Київ, створюючи сприятливі умови для іноземних інвестицій, готовий запропонувати інвесторам з Німеччини реалізацію масштабних проектів. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Я вірю, що візит Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель до Києва сприятиме не лише тіснішій співпраці Німеччини з Україною, але й зростанню німецьких інвестицій у Київ. Ми маємо низку привабливих інвестиційних проектів, які обов’язково зацікавлять німецьких інвесторів. Більше того, Київ тісно співпрацює з Лейпцигом та Мюнхеном, які є порідненими містами зі столицею України. Тому мені особливо приємно вітати високоповажних німецьких гостей у Києві», – зазначив Денис Басс.

У Києві оголошено ряд інвестиційних конкурсів, що можуть зацікавити німецьких інвесторів. Зокрема, конкурс на реконструкцію транспортної розв’язки біля мосту Патона з побудовою підземного паркінгу. Найближчим часом буде оголошено конкурси на будівництво автомобільної естакади вздовж залізничних шляхів від бульвару Дружби народів із паралельною забудовою прилеглих територій та реконструкцією станції «Київ-товарний», а також будівництво підземних паркінгів у центрі міста.