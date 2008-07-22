Федерація футболу Німеччини спростовує...

Київ. 22 липня. УНІАН. Федерація футболу Німеччини (German Football Federation) спростовує інформацію про її переговори з УЄФА щодо можливості заміни України як співорганізатора Євро-2012.

Про це повідомляє німецьке агентство новин DPA.

“Ми не мали абсолютно ніяких контактів з УЄФА по цьому питанню, так само не було ніяких офіційних запитів з цього приводу. Виконавчий комітет УЄФА збирається обговорити підготовку до Євро-2012 на своєму засіданні у Бордо в кінці вересня”, наголосив генеральний секретар ФФН Вольфганг НІРБАХ.

Як повідомлялося, британська газета «Дейлі телеграф» розповсюдила інформацію, що Німеччина може провести чемпіонат Європи з футболу 2012 року замість України. За інформацією видання, минулого тижня УЄФА звернулася до Футбольного союзу Німеччини із запитом, чи готова Німеччина замінити Україну як співорганізатора континентальної першості 2012 року. Серед причин таких дій УЄФА видання називає побоювання щодо політичної ситуації в Україні, зволікання із будівництвом стадіонів та проблеми з транспортною інфраструктурою.