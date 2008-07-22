Німеччина замість України – британські ЗМІ

Київ. 22 липня. УНІАН. Німеччина може провести чемпіонат Європи з футболу “Євро-2012” замість України.

Про таку можливість пише британська газета «Дейлі телеграф», повідомляє “Німецька хвиля”.

За інформацією видання, минулого тижня УЄФА звернулася до Футбольного союзу Німеччини із запитом, чи готова Німеччина замінити Україну як співорганізатора континентальної першості 2012 року.

Інспектори УЄФА, які відвідали Київ два тижні тому, нині готують звіт про стан підготовки України до чемпіонату, який планується розглянути у вересні. Оданк паралельно з цим розробляється запасний варіант – перенесення місця проведення турніру з України, зазначає газета.

Серед причин таких дій УЄФА видання називає побоювання щодо політичної ситуації в Україні, зволікання із будівництвом стадіонів та проблеми з транспортною інфраструктурою.

Часопис зазначає, що Німеччина розглядається як ймовірний «молодший партнер» Польщі, підготовкою якої футбольні функціонери залишились задоволені. Можливі резервні місця проведення матчів Євро-2012 - Берлін та Лейпциг, повідомляє «Дейлі телеграф».