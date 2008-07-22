Президент - уряду: активізувати роботу

Київ. 21 липня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ “Про невідкладні заходи з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу». Текст документ у від 21 липня 2008 року розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, з метою активізації роботи з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, Президент постановив:

Кабінету Міністрів України:

1) вжити до 1 вересня 2008 року заходів щодо підвищення ефективності управління підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - чемпіонат), приведення звітності у цій сфері у відповідність із вимогами УЄФА, забезпечивши при цьому чіткий розподіл повноважень між центральними та місцевими органами виконавчої влади, які беруть участь у підготовці до проведення в Україні чемпіонату;

2) опрацювати питання щодо зарахування у період підготовки та проведення чемпіонату до бюджетів приймаючих міст в повному обсязі податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, збору за забруднення навколишнього природного середовища, частини податку на прибуток підприємств, що не належать до комунальної власності;

3) опрацювати питання щодо включення видатків Державного бюджету України на виконання заходів з підготовки та проведення в Україні чемпіонату відповідним головним розпорядникам бюджетних коштів за окремими бюджетними програмами;

4) передбачати у проектах закону про Державний бюджет України на 2009 та наступні роки видатки на виконання заходів з підготовки та проведення в Україні чемпіонату захищеними видатками Державного бюджету України;

5) забезпечити підготовку та внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроектів про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення особливостей здійснення інвестиційної діяльності, пов`язаної з організацією та проведенням в Україні чемпіонату, спрощення процедури видачі документів дозвільного характеру для здійснення господарської діяльності, пов`язаної з організацією чемпіонату, врегулювання питань забезпечення безпеки проведення в Україні чемпіонату;

6) затвердити невідкладно комплексний план заходів з підготовки та проведення в Україні чемпіонату на 2008 рік, а також перелік та обсяги товарів (крім підакцизних), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій, при ввезенні (пересиланні) яких на митну територію України з метою їх використання для будівництва (капітального ремонту, реконструкції, розширення) і оснащення (придбання обладнання та інвентарю) спортивних споруд, що передбачені комплексним планом, не справляється ввізне мито;

7) підготувати та затвердити до 1 листопада 2008 року Концепцію організації розміщення учасників та гостей фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та забезпечити здійснення протягом 2008 - 2012 років заходів на її реалізацію;

8) затвердити до кінця 2008 року Концепцію безпеки та правопорядку при проведенні в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та забезпечити своєчасну реалізацію передбачених нею заходів;

9) забезпечити підготовку до 1 серпня 2008 року Генерального плану підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

10) внести до 1 вересня 2008 року на розгляд Верховної Ради України законопроект про затвердження Загальнодержавної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

11) активізувати разом з Київською міською державною адміністрацією роботу з підготовки стадіону Національного спортивного комплексу «Олімпійський» до проведення матчів чемпіонату згідно з вимогами УЄФА;

12) підготувати разом із Федерацією футболу України та подати до 1 вересня 2008 року пропозиції щодо активізації українсько-польської співпраці з питань підготовки до чемпіонату;

13) інформувати про хід виконання цього Указу щоквартально.

Також

Кабінету Міністрів України, Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Львівській, Одеській, Харківській обласним, Київській міській державним адміністраціям за участю відповідних органів місцевого самоврядування та Федерації футболу України доручено забезпечити в установленому порядку: приведення транспортної інфраструктури у відповідність із вимогами європейських стандартів, УЄФА, поліпшення залізничного, автомобільного і авіаційного сполучення між приймаючими містами;

підготовку та реалізацію концепції розвитку аеропортів приймаючих міст, концепції розвитку міського транспорту, управління дорожнім рухом у приймаючих містах та приміського пасажирського сполучення;

підготовку та реалізацію програм розбудови аеропортів, які планується залучити до проведення в Україні чемпіонату, передбачивши заходи щодо залучення інвесторів до розбудови аеропортів;

підготовку пропозицій щодо поетапного фінансування будівництва та реконструкції у 2008 - 2012 роках автомобільних доріг загального користування, необхідних для проведення в Україні чемпіонату.

З метою підготовки об`єктів готельної та туристичної інфраструктури до проведення в Україні чемпіонату уряду та обласним адміністраціям доручено забезпечити:

виконання вимог УЄФА щодо підготовки об`єктів готельної інфраструктури до проведення в Україні чемпіонату та опрацювання можливих альтернативних варіантів розміщення гостей чемпіонату;

опрацювання питання щодо створення мережі туристичних інформаційних центрів у приймаючих містах, проведення кампанії з пропагування внутрішнього туризму, пов`язаної з проведенням чемпіонату;

підготовку з урахуванням вимог УЄФА спортивних споруд до проведення в Україні чемпіонату, зокрема стадіонів у приймаючих містах, а також тренувальних центрів для забезпечення тренувань команд – учасниць чемпіонату;

створення за участю відповідних органів місцевого самоврядування на виконання вимог УЄФА щодо безпеки та правопорядку в приймаючих містах центрів з питань безпеки та правопорядку на період підготовки та проведення в Україні чемпіонату.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.