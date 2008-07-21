Дві третини мешканців Львівщини хвилює підготовка до Євро-2012

Дві третини мешканців Львівщини (67,2 %) тією чи іншою мірою хвилює питання підготовки до Євро-2012. Отримання візи до Польщі – понад половину населення області (56,3 %). Питання міжконфесійних конфліктів хвилює менше половини жителів області (44 %).

Як повідомив директор центру «Соціоінформ» Олексій Антипович, такими є результати соцопитування, проведеного центром на замовлення Львівської обласної ради.

Водночас, на думку більшості опитаних мешканців області (59,7 %), місцева влада має спрямовувати більше своїх зусиль і коштів на розвиток промисловості та сільського господарства. Трохи менше чверті респондентів (23,5 %) вважають, що більше зусиль і коштів потрібно спрямовувати на розвиток туризму на Львівщині.

Довідка: центр «Соціоінформ» з 20 червня до 10 липня провів соцопитування. Методом інтерв’ю опитано 2 тисячі 400 респондентів, які репрезентують доросле населення області, віком від 18 років. Помилка репрезентативності дослідження становить +/- 2,4 %.