Львів запропонував інвесторам-забудовникам низку вигідних проектів

Пакет ділових пропозицій щодо земельних ділянок запропонувало потенційним забудовникам управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій Львівської міськради.Він містить 37 проектів, що стосуються спорудження готелів, житла, паркінгів, промислових зон та торгових центрів.

Як повідомляє УКРІНФОРМ, найбільша перспектива у компаній, котрі спеціалізуються на житловому будівництві. Вони можуть вибирати з дев`яти наділів. При цьому, визначитися тепер буде простіше, ніж раніше, оскільки кожна пропозиція містить фото та карту ділянки, опис її параметрів, цільове призначення та коротку довідку про Львів. До пакету входить також електронна карта розміщення об`єктів та характеристики кожного з них. Інвестиційні пакети планують розповсюджувати на економічних форумах, на зустрічах з інвесторами та при цільових контактах. Найближчим часом вони будуть розміщені і на промоційному порталі Львова.

За словами представників управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій міськради, зроблено тільки перший крок назустріч капіталовкладникам. Зараз розробляються характеристики до решти об`єктів, що можуть становити привабливість для українських та закордонних бізнесменів. Особливої актуальності ця ініціатива набирає у зв`язку з підготовкою до європейської футбольної першості. Забезпечуючи прозорість і підтримку інвесторам у придбанні ділянок під забудову, львівська влада сподівається на відповідну реакцію з боку капіталовкладників, котрі доповнять державні плани щодо розбудови інфраструктури.