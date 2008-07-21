Мінсім’ї не виключає зустрічний позов до компанії Archasia

Київ. 21 липня. УНІАН. У Міністерстві України у справах сім’ї, молоді та спорту не виключають подання позову до суду щодо тайванської компанії Archasia Design Group стосовно відшкодування збитків, завданих компанією через те, що протягом понад трьох місяців вона не надала легалізованих документів, зловживаючи статусом переможця конкурсу і затягуючи реконструкцію НСК "Олімпійський".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінсім’ї.

Як нагадує прес-служба, “25 червня Міністерство України у справах сім’ї молоді та спорту офіційно повідомило Archasia Design Group про припинення будь-яких переговорів як з переможцем конкурсу на генерального проектувальника реконструкції НСК "Олімпійський". Таке рішення була прийнято на підставі висновків тимчасової робочої групи та протесту Генеральної прокуратури України, підтримана Кабінетом міністрів України”. “Це означає, що на сьогодні переможця конкурсу на генерального проектувальника реконструкції НСК "Олімпійський" немає”, - йдеться в повідомленні.

“Міністерство ретельно розгляне документи, що надійшли від Archasia Design Group. Проте документи лише будуть прийняті до відома, оскільки мали би бути надані ще на дату оголошення конкурсу”, - зазначає прес-служба і не виключає, що “вивчивши документи у визначений законодавством термін, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту подасть позов до суду щодо тайванської компанії Archasia Design Group.

Як повідомляв УНІАН, Archasia Design Group виграла конкурс на реконструкцію Національного спортивного комплексу «Олімпійський» в Києві, але в червні українська сторона анулювала контракт з технічних причин.

15 липня компанія Archasia Design Group Limited подала позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою зобов`язати Міністерство у справах сім`ї, молоді і спорту поновити з нею переговори про реконструкцію Національного спортивного комплексу «Олімпійський» і забезпечити її право на проведення цієї реконструкції.

Як повідомив менеджер компанії Апекс ЧЕН, роботи над проектом реконструкції не припинені, і в цілому на сьогодні компанія витратила близько 1 млн. доларів на проектування. При цьому компанія передала в УЄФА допрацьований проект реконструкції стадіону з метою продемонструвати і довести спроможність свого проекту. На думку А.ЧЕНА, компанія здатна повністю завершити реконструкцію стадіону до середини 2010 року.

Довідка УНІАН. Компанія Archasia Desigh Group Limited (Тайвань) - один із світових лідерів в області проектування, будівництва і реконструкції масштабних споруд як загальногосподарського, так і спеціального (зокрема спортивного) призначення. Серед закінчених проектів компанії - стадіони в Тайбеї і ряді китайських міст, адміністративні і технологічні офіси світових лідерів комп`ютерного виробництва, ряд ключових спортивних споруд Пекінської Олімпіади-2008, масштабні офісно-торгові комплекси у Владивостоку, Пекіні й ін.