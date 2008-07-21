Київ. 21 липня. УНІАН. Міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ виступає за розірвання договору про оренду аеропорту «Харків».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів. (У квітні 2008 р. харківський виконком передав аеропорт “Харків” у оренду «Нью Системс АМ» на 49 років. – УНІАН).

«Чим швидше піде інвестор, тим краще для аеропорту, вони там нічого не зробили. Вони такі інвестори, як я космонавт», - заявив міністр.

Водночас, Й.ВІНСЬКИЙ нагадав, що це питання не в його компетенції, а в компетенції комунального власника. «Хай вони думають, як вирішувати, але вважаю, що це впливає на всю ситуацію в державі - тому що ми ж не скажемо колегам із Євро, що там у нас так бізнес будується в Харкові, правильно?», - зазначив він.

На думку міністра, аеропорт «Харків» потрібно розвивати відповідно до концепції розвитку аеропортів, прийнятої цього року, - коли аеродром віддають у власність держави, а термінали є приватними.

«Аеродром дати державі, держава за свої кошти зробить аеродром, безпеку управління, а що стосується терміналу - хай будують вони, хай будує хтось інший, не буде хтось інший - поставимо намет великий, там прийматимемо пасажирів ці два тижні. Але аеродром потрібно робити сьогодні», - заявив Й.ВІНСЬКИЙ.

При цьому міністр зазначив, що інвестор не виконує свої домовленості. «Вони поводяться сьогодні не так, як мали б поводитися, до речі, були певні домовленості, вони їх не поспішають виконувати», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з угодою оренди між виконавчим комітетом Харківської міськради і «Нью Систем АМ», афільованого з групою DCH, орендна плата становитиме понад 1,8 млн. грн. на рік. Інвестор планує вкласти в реконструкцію аеропорту 118,9 млн. дол.

Реконструкція «Міжнародного аеропорту «Харків» є частиною Комплексної програми Групи DCH із підготовки Харкова до Євро-2012, в реалізацію якої власник Групи Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ планує вкласти понад 500 млн. дол.

Довідка УНІАН. Аеропорт «Харків» знаходиться за 12,5 км від центру Харкова. Загальна довжина злітно-посадочної смуги становить 2220 м. Існуюча будівля аеровокзалу є пам`ятником архітектури місцевого значення. Аеровокзальний комплекс має загальну площу 2000 кв. м і продуктивність 100 пасажирів на годину, що забезпечується за рахунок низького рівня комфортності.

У 2007 році обсяг пасажирських перевезень становив 268,2 тис. осіб, що на 30% більше 2006 року.

DCH (Development Construction Holding) - інтеграційне об`єднання підприємств різних галузей економіки, що консолідує значну частину активів колишньої групи «УкрСиббанк», однієї з найстаріших і найбільших фінансово-промислових груп України. Активи Групи зосереджено в таких сферах, як промисловість, фінанси, будівництво й суміжні з ним галузі (від індустрії будівельних матеріалів до девелопменту). Бенефіціар Групи DCH – українській бізнесмен Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.