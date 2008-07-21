Стадіон «Чорноморець» готується до реконструкції

Одеська міська рада рішенням №2922-V від 10.07.2008 дала згоду на списання основних засобів комплексу Центрального стадіону «Чорноморець».

У рішенні зазанчається, що «враховуючи необхідність термінового проведення робіт з реконструкції Центрального стадіону «Чорноморець» і об`єктів спортивної інфраструктури в рамках підготовки до проведення матчів чемпіонату Європи з футболу в 2012 році, приймаючи до уваги, що морально застаріле і фізично зношене майно, непридатне до подальшого використання, створює перешкоди для проведення реконструкції об`єктів спортивного призначення, Одеська міська рада рішенням №2922-V від 10.07.2008 дала згоду на списання основних засобів – будівель і споруд комплексу Центрального стадіону «Чорноморець», непридатних для подальшого використання, відповідно до додатку».

ЗАТ «Футбольний клуб «Чорноморець» зобов`язано відшкодувати вартість майна, яке підлягає списанню, відповідно до незалежної експертної оцінки в порядку і терміни, передбачені рішенням Одеської міської ради.