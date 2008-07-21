Вінський обіцяє 8 нових пунктів пропуску

Україна і Польща до кінця цього року планують підписати міжурядову угода про відкриття 8 нових митних переходів до Євро-2012.

Про це 19 липня під час відкриття відремонтованої ділянки автомобільної дороги Київ-Чоп від містам Броди до м. Стрий Львівської області заявив міністр транспорту і зв’язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

При цьому міністр не уточнив, які саме переходи буде відкрито, однак запевнив, що їх буде саме 8 а не 6, як планували раніше.

Спільно з керівником Укравтодору Петром КРАВЧУКОМ та головою Львівської ОДА Миколою КМІТЕМ Й.ВІНСЬКИЙ урочисто перерізав стрічку на відремонтованій ділянці дороги від 441 кілометру (м. Броди) до 621,5 (м. Стрий). Загальна довжина відремонтованої дороги 180,5 кілометрів. Загальна вартість проекту, який реалізовували турецька та македонська фірми становить 138 млн. євро, з яких 100 млн. євро це кредит ЄБРР.