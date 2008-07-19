Дніпропетровськ отримав емблему до Євро-2012

Як повідомляє газета “Дніпровська правда”, Дніпропетровськ став першим серед українських і польських міст-господарів футбольного континентального турніру, який одержав свій власний муніципальний логотип.

Переможцем конкурсу на кращу емблему до чемпіонату Євро-2012 стала дизайн-студія «Арбалет». Творча група одержала головний приз конкурсу — 10 тисяч гривень з рук мера міста Івана Куліченка.

Один з дизайнерів проекту Владислав Годін розповів про свою роботу наступне: «Ми виходили з того, що відбуватиметься і де відбуватиметься. Так на емблемі з`явилися силуети найбільш впізнанних міських будов — історичних і сучасних, і безпосередньо футбольний м`яч. Також було вирішено внести якусь ідейну ноту — око, яке дивиться на могутню подію, що відбувається. Це погляд мільйонів людей на один з найбільших світових турнірів. Колірна гамма спеціально була вибрана дуже яскрава, вона повинна привертати до себе увагу».

В емблемі Дніпропетровська до Євро-2012 використані два кольори — малиновий запозичили з емблеми міста, а зелений — це колір футбольного поля, вважають дизайнери. Ось таке малиново-зелене (містичне вампірське) око, з якого ростуть башти-близнята і міст, стежитиме за тим, як місто готується до чемпіонату. Адже логотип використовуватиметься до того моменту, поки в УЄФА не з`явиться офіційна емблема Євро-2012.

Робота в малиново-зелених тонах перемогла в змаганні більш ніж двісті учасників. Конкурс почався 19 лютого цього року і проводився у декілька етапів. В оцінці логотипів могли брати участь і городяни — вони голосували в інтернеті і присилали смс. Але головний підсумок підвела конкурсна комісія з 25 чоловік — дизайнерів, художників, футбольних уболівальників, функціонерів. Ім`я переможця не розкривалося до останнього моменту.

Мер Дніпропетровська Іван Куліченко признався, що йому сподобався сам процес роботи над емблемою і те, як енергійно це підтримало місто. Він сказав, що поки рано говорити, кому належатимуть авторські права, але зрозуміло, що ні у кого немає мети заробити на цьому гроші. Навіть більше — поки що міські власті готові приплачувати тим, хто використовуватиме новий логотип.